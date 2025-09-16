Γιώργος Χρυσοστόμου: Δεν πληρώνομαι για να με παίζουν στο TikTok

0

«Aν μου δίνανε ένα 100αρικο το βιντεάκι θα το συζητούσαμε, αλλά δεν είναι έτσι»

Mε αφορμή την παράσταση του Σάμιουελ Μπέκετ «Το Τέλος του Παιχνιδιού», o Γιώργος Χρυσοστόμου μίλησε στην κάμερα του Buongiorno και στον Άρη Καβατζίκη.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην καταγραφή που γίνεται από τους θεατές κατά τη διάρκεια των παραστάσεων. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έπαθε κρίσεις πανικού από τα viral video που έχουν αναπαραχθεί μέσω του TikTok, τονίζοντας ότι «δεν είναι αυτή η δουλειά του».

«Θα σου πω κάτι για το TikTok. Με τραβούσανε βίντεο στους Όρνιθες να είμαι ημίγυμνος – πέρα των υποκλίσεων. Αυτό εμένα δεν με ρώτησαν, αν μου αρέσει το τραγούδι. Δεν ακούω Heavy Metal, R&B. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε τραγούδι, για να μην παρεξηγηθεί ο καλλιτέχνης. Εμένα δε με ρωτάει κανείς αν θέλω να μπει η περσόνα μου με ένα τραγούδι που δεν έχω επιλέξει εγώ. Κι αυτό είναι ένα ζήτημα για το ποια κομμάτια βγαίνουν από τον εαυτό μου χωρίς να με ρωτήσει κανένας. Απλώς μετά πάμε στο κομμάτι ''γλεντάμε τον Γιώργο'', κάνουμε κι ένα ειρωνικό σχόλιο, ανεβαίνουν οι αναπαραγωγές στον Θεό κι όλοι είναι χαρούμενοι, εκτός από μένα που είμαι αντικείμενο», είπε αρχικά ο Γιώργος Χρυσοστόμου και εξήγησε:

«Μετά θα πουν στα σχόλια ποιος νομίζεις ότι είσαι, γιατί ο κόσμος πάει κατευθείαν στο κακοπροαίρετο, κι όχι στο να κατανοήσει ότι αυτός ο άνθρωπος δε θα ήθελε. Όχι, δεν είναι δουλειά μου. Δεν πληρώνομαι για να με παίζουν στο TikTok. Aν μου δίνανε ένα 100αρικο το βιντεάκι θα το συζητούσαμε, αλλά δεν είναι έτσι. Θα ξανασκεφτώ πολύ σε παράσταση και φαίνεται μέρος του σώματός μου. Ο κόσμος δεν ξέρει ότι απαγορεύεται με νομικές κυρώσεις να με βγάλεις βίντεο χωρίς να με ρωτήσεις. Αυτό ο κόσμος δεν το ξέρεις. Γιατί εγώ αν το κάνω στον δρόμο, θα με περάσεις για κάποιον περίεργο, θα μου κάνεις cancel, αλλά αυτό δεν ισχύει για μένα και κάποια στιγμή, σε κρίσεις πανικού σκέφτηκα να μην παίξω ξανά σε παράσταση γιατί φοβήθηκα. Εμείς στις «Πέτρες» σταματούσαμε την παράσταση, κινητό ναι, στοπ η παράσταση. Όλοι έξω».