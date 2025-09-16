Φαίη Σκορδά για Κασσελάκη: «Είναι εριστικός, αισθάνθηκα σαν να με εκμεταλλεύτηκε και να με πέταξε»

0

«Έδωσε δυο δηλώσεις και είπε “όσοι δείτε την ομιλία μου, καλώς, όσοι δεν την δείτε, να μπείτε στα social μου»

Ενοχλημένοι φάνηκαν οι Φαίη Σκορδά και οι συνεργάτες από τα σχόλια που έκαναν μετά τις δηλώσεις του Στέφανου Κασσελάκη στην εκπομπή «Buongiorno».

«Μας είπε πολιτικά μικροπρεπείς; Δηλαδή ότι κάνουμε μικροπολιτική; Δηλαδή, πολιτικό κουτσομπολιό οι δημοσκοπήσεις, οκ! Αν ήταν σε πιο υψηλή θέση, δεν θα τα έλεγε αυτά, αν δεν πάτωνε», είπε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και πρόσθεσε επίσης για τον Στέφανο Κασσελάκη:

«Εγώ δεν τον αγαπάω, δεν τον ξέρω προσωπικά, ούτε τον εκτιμώ μετά από την τελευταία μας συνάντηση εδώ, αλλά εντάξει, σχολιάζω αυτά που ακούω».

Η Φαίη Σκορδά ανέφερε: «Είναι εριστικός! Έδωσε δυο δηλώσεις και είπε “όσοι δείτε την ομιλία μου, καλώς, όσοι δεν την δείτε, να μπείτε στα social μου. Και τώρα που σας είπα αυτά που ήθελα να σας πω, άντε…”. Εγώ αισθάνθηκα σαν να με εκμεταλλεύτηκε και να με πέταξε».