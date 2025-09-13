Σάκης Αρναούτογλου: Με τον Γρηγόρη μοιάζουμε σε αρκετά αλλά εκφραζόμαστε διαφορετικά

0

«Τα πιο κοινά σημεία μας είναι η αγάπη για τον τόπο μας»

Στη σχέση που έχει με τον αδελφό του, Γρηγόρη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Σάκης Αρναούτογλου στην συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Espresso Σαββατοκύριακο και τη δημοσιογράφο Βίβιαν Μπενέκου.

Ποια η σχέση σας με τον αδελφό σας, τον Γρηγόρη; Που μοιάζετε, που διαφωνείτε;

Με τον Γρηγόρη έχουμε ισχυρούς δεσμούς. Μοιάζουμε σε αρκετά αλλά εκφραζόμαστε διαφορετικά. Τα πιο κοινά σημεία μας είναι η αγάπη για τον τόπο μας. Διαφωνούμε σε οπτικές, σε στιλ, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Η αγάπη και ο σεβασμός είναι πάνω απ’ όλα.

Τι δεν ξέρουμε για τον αδελφό σας;

Ότι αγαπά με πάθος τον τόπο μας, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Έχει μια αληθινή ευαισθησία για όσα δεν φαίνονται στα φώτα της δημοσιότητας, αλλά δίνουν αξία στην καθημερινή ζωή.