Μάνος Βουλαρινός για Νατάσσα Μποφίλιου: «Ενόχλησε γιατί έγινε κατανοητό ότι κοροϊδεύω το μυαλό της κι όχι την εμφάνισή της»

Ξεκαθάρισε ο Μάνος Βουλαρινός ότι δεν μετανιώνει για το σχόλιο που έκανε στη viral φωτογραφία της Νατάσσας Μποφίλιου. Ο δημοσιογράφος εξήγησε στην εκπομπή «Το ‘Χουμε» και στη Φανή Πλατσατούρα ότι αυτό που ενόχλησε ήταν ότι σατίρισε το μυαλό της, κι όχι το σώμα της.

«Αν ρωτάς εμένα θα σου πω ότι δεν λέω χοντράδες. Αν ρωτάς άλλους μπορούν σου πουν ότι λέω πάρα πολλές χοντράδες. Όταν κάνεις πλάκα παίζεις πάντα στη γραμμή του οφσάιντ, οπότε εννοείται. Αλλά μετανιώνεις τόσο όσο, γιατί ξέρεις ότι δεν μπορείς να λειτουργείς στην ασφάλεια… πρέπει να παίζεις έτσι. Παίζοντας έτσι μετανιώσω όσο ένας ποδοσφαιριστής που χάνει μία ευκαιρία. Δεν γίνεται να τις βάλεις όλες», είπε αρχικά ο Μάνος Βουλαρινός.

Ρωτήθηκε αν μετανιώνει για το σχόλιο στη Νατάσσα Μποφίλιου και ο δημοσιογράφος απάντησε: «Όχι, σε καμία περίπτωση. Ότι κρατάει την αναπνοή της; Πώς ήτανε χοντράδα ότι κρατάει την αναπνοή της; Αυτό που είπα για την Μποφίλιου ενόχλησε, γιατί έγινε κατανοητό ότι κοροϊδεύω το μυαλό της κι όχι την εμφάνισή της. Θέλω να πω ότι γέλασα πάρα πολύ με αυτό το αυτάρεσκο του πράγματος και τη ματαιοδοξία που είναι αντικείμενο της σάτιρας, από τότε που υπάρχει η σάτιρα. Θυμάσαι τον Σαρκοζί που έκανε μυτούλες για να φαίνεται πιο ψηλός στις φωτογραφίες, όλοι γελούσαν. Δεν είπε κανένας: δεν είναι σωστό να κοροϊδεύουμε τον Σαρκοζί που κάνει μυτούλες, γιατί δεν κοροϊδεύεις το ύψος του, αλλά τη ματαιοδοξία του».

Και πρόσθεσε: «Μου φάνηκε τρομερά αστείο το ότι κάποιος που είναι τραγουδιστής, μια τραγουδίστρια προβάλλει το σώμα της με μαγιό και ταυτόχρονα ρουφιέται κιόλας. Μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο».

Όσο για τα σχόλια των χρηστών, ο Μάνος Βουλαρινός το αποδίδει σε τρεις κατηγορίες. «Πώς να το ξέρω αυτό στα μυαλά του καθενός. Μπορεί κάποιοι να πρόβαλλαν τον εαυτό τους και τη δική τους ματαιοδοξία και να αισθάνθηκαν ότι κοροϊδεύοντας τη ματαιοδοξία της σταρ, κοροϊδεύω τη δική τους ματαιοδοξία γιατί είναι κάτι που κάνουν οι ίδιοι. Το δεύτερο είναι ότι βρήκαν κάποιοι άνθρωποι που έχω δυσαρεστήσει στο παρελθόν, γιατί η δουλειά μου είναι να δυσαρεστώ, βρήκαν την ευκαιρία να μου την πέσουν, άλλοι είναι για πολιτικούς λόγους -υπερασπίστηκαν τη συντρόφισσα», κατέληξε.