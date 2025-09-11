Λένα Διβάνη: Οι άνθρωποι θα πρέπει να ελέγχονται πριν γίνουν γονείς, έχετε δει καλή μητέρα με μια βαλίτσα στο χέρι;

0

Καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» ήταν η Λένα Διβάνη. Η διακεκριμένη ιστορικός και συγγραφέας αναφέρθηκε στην απώλεια της μητέρας της από τη νόσο Αλτσχάιμερ και, με αφορμή αυτό, στον έλεγχο από τον οποίο θα πρέπει να περνούν όσοι επιθυμούν να γίνουν γονείς.

«Είναι πολύ δύσκολη ασθένεια το Αλτσχάιμερ, είναι σαν να ζεις τον θάνατο. Είναι ζωντανός θάνατος, βλέπεις έναν άνθρωπο να αποχωρεί, να φεύγει η ψυχή του και να μένει απλώς ένα κουβάρι που περπατάει. Μου φέρνει το μυαλό τον άνθρωπο που δεν ξέρει ιστορία. Η μαμά μου ξέχασε την ιστορία της και δεν έμεινε τίποτα από αυτήν, έτσι κι ο πολίτης που δεν ξέρει την ιστορία του. Τον κάνουν ό,τι θέλουν και πηγαίνει με το κύμα», περιγράφει η Λένα Διβάνη.

«Το παιδί πρέπει να παίζει, όχι να κάθεται και να παρατηρεί τους μεγάλους, όπως έκανα εγώ μικρή. […] Δεν θέλω να έχω παιδιά, γιατί δεν θα ήμουν καλή μητέρα. Έχετε δει καλή μητέρα με μια βαλίτσα το χέρι; Πρέπει να έχουμε το γνώθι σαυτόν, δεν είμαστε όλοι καλοί σε όλα», παραδέχεται στη συνέχεια της κουβέντας με χαρακτηριστική ειλικρίνεια.

«Είμαι πολύ προσεκτική με τα παιδιά, εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να ελέγχονται πρώτα όσοι θέλουν να γίνουν γονείς, ίσως με ένα ψυχολογικό τεστ. Δεν βλέπετε ότι εδώ τα σκοτώνουν; Μου έχει τύχει να σέρνει ο άλλος το παιδάκι στον δρόμο κι, όταν παρενέβησα, μου είπε να κοιτάζω τη δουλειά μου», αφηγήθηκε η Λένα Διβάνη.