Δημήτρης Μαρέδης για την πρωτόδικη ποινή του: «Η Ζέττα Μακρή είχε μια προνομιακή σχέση μαζί μου»

«Γίναμε δημοσιογράφοι για να κάνουμε δημόσιες σχέσεις με τους πολιτικούς;»

Στο πλατό της εκπομπής «Power Talk» βρέθηκε ο Δημήτρης Μαρέδης. Ο δημοσιογράφος κλήθηκε να εκφέρει την δική του θέση για την πρωτόδικη καταδίκη του για απόπειρα εκβίασης της πρώην υπουργού και νυν βουλευτή της ΝΔ, Ζέττας Μακρή και την αλλαγή στην προσωπική του σχέση μαζί της.

Ο Δημήτρης Μαρέδης σημείωσε χαρακτηριστικά πως «τι άλλαξε στη σχέση μας; Άλλαξε ότι κάναμε τη δουλειά μας, όπως την κάναμε πάντα. Η κα. Μακρή, όπως η ίδια είπε, είχε μια προνομιακή σχέση με τα ΜΜΕ, είχε μια προνομιακή σχέση μαζί μου. Πάντα ασκούσαμε κριτική, όμως η πολιτική δεν είναι μια ευθεία. Έχει και στροφές. Έχει καλές, έχει και κακές στιγμές».

«Οφείλουμε να δημοσιεύουμε όποιο δελτίο τύπου αφορά ειδικά την περιοχή μας, ένα πολιτικό πρόσωπο και ένα πολιτικό θέμα το οποίο έχει προκύψει; Θα κάνουμε τη δουλειά μας ή θα έρχονται οι πολιτικοί και θα λένε «αυτό μην το βάλεις», «εκείνο θάψ’ το», «εκείνο δεν είναι ωραίο» και άλλαξε φωτογραφία γιατί δεν είμαι όμορφη σ’ αυτή την φωτογραφία». Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε; Γίναμε δημοσιογράφοι για να κάνουμε δημόσιες σχέσεις με τους πολιτικούς;».

«Η συνάντηση μας προέκυψε μετά από πρωτοβουλία της κα. Μακρή. Η κα. Μακρή ήταν εκείνη που επικοινωνούσε μαζί μου, εγώ δεν έχω επικοινωνήσει τους τελευταίους μήνες καθόλου με την κα. Μακρή. Επέλεξε, λοιπόν, να επικοινωνήσει μαζί μου, μέσω της γραμματέως της και η ίδια, για να με πιέσει να βρεθούμε. Τι ήθελε η κα. Μακρή; Αυτό που υποψιαζόμουν. Να με πιέσει, να καταλάβει μάλλον, όπως η ίδια λέει, γιατί υπάρχουν «αρνητικά» δημοσιεύματα»» συμπλήρωσε, ακόμα, ο Δημήτρης Μαρέδης στον ΣΚΑΪ.