Γιώργος Χρανιώτης: Χρωστάω μια συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν ζει, μπορεί άθελά μου να συνέβαλα κι εγώ στο ότι δεν ζει

Ο ηθοποιός δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από το τραγικό περιστατικό

Σε μία εξομολόγηση προχώρησε ο Γιώργος Χρανιώτης, ο οποίος μίλησε πρόσφατα στον Αργύρη Ζαννιά και το κανάλι του στο YouTube. Ο ηθοποιός ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από μία κοπέλα που δεν βρίσκεται πια στη ζωή, τονίζοντας πως άθελά του ίσως να συνέβαλε στην απώλειά της.

«Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή και που ήμασταν συνεργάτες και μπορεί άθελά μου να συνέβαλα και εγώ στο να μην είναι στη ζωή», παραδέχθηκε ανοιχτά ο Γιώργος Χρανιώτης, χωρίς φυσικά να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από το τραγικό περιστατικό.