Σάκης Κατσούλης για το πρόβλημα υγείας του: «Παρέλαβα τα αποτελέσματα και πάω για περαιτέρω διερεύνηση»

0

«Δεν πίστευα ποτέ ότι υπάρχει τόσος πολύς κόσμος που δεν βρίσκει θεραπεία»

Ο Σάκης Κατσούλης περνά μια δύσκολη περίοδο καθώς αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με αιφνίδια βαρηκοΐα, ένα πρόβλημα που του προκάλεσε σοκ αλλά και ανησυχία στους ακόλουθους του.

O νικητής του Survivor, μοιράστηκε την περιπέτειά του μέσω Instagram, ενημερώνοντας ότι προχώρησε τη Δευτέρα το απόγευμα σε μαγνητική τομογραφία για περαιτέρω διερεύνηση.

«Επόμενο και βασικό βήμα μετά από αρκετές γνώμες ήταν η μαγνητική. Παρέλαβα τα αποτελέσματα και πάω για περαιτέρω διερεύνηση. Οτιδήποτε νεότερο θα σας κρατάω ενήμερους γιατί πραγματικά δεν πίστευα ποτέ ότι υπάρχει τόσος πολύς κόσμος που ταλαιπωρείται από το ίδιο πρόβλημα και δεν βρίσκει θεραπεία», έγραψε ο Σάκης Κατσούλης.