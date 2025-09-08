Ευρωμπάσκετ 2025: Στην ΕΡΤ1 ο προημιτελικός της Ελλάδας κόντρα στην Λιθουανία

0

Για αύριο, Τρίτη, στις 21:00 είναι η προγραμματισμένη η μετάδοση του αγώνα

Την σπουδαίαα αναμέτρηση της Εθνικής ομάδας μπάσκετ με τη Λιθουανία για τους προημιτελικούς του Ευρωμπάσκετ 2025, θα μεταδώσει αύριο Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 από τη Ρίγα Λετονίας, η ΕΡΤ1 στις 21:00, έπειτα από τη νίκη στους «16» απέναντι στο Ισραήλ.

Η δράση και όλο το ρεπορτάζ για τον αγώνα θα αρχίσει από τις 20:00 με την pre game εκπομπή, ενώ μετά το πέρας της αναμέτρησης όλες οι φάσεις και το ρεπορτάζ στην εκπομπή «Eurobasket Night» που θα μεταδώσει ζωντανά η ΕΡΤ1.