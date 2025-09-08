Ευρωμπάσκετ 2025: «Οδοστρωτήρας» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο… έλιωσε τους Ισραηλινούς κι έστειλε την Ελλάδα στους «8»

0

Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα του Β. Σπανούλη η Λιθουανία

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε από το... χέρι την Εθνική Ελλάδας για να την οδηγήσει στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Στον πρώτο νοκ άουτ αγώνα της στο Ευρωμπάσκετ, παρά την αστοχία των Ελλήνων διεθνών στα σουτ τριών πόντων (4/25), η «επίσημη αγαπημένη» έκανε αυτό που έπρεπε, μάζεψε 45 ριμπάουντ έναντι 30 των αντιπάλων της, για ν' αποκλείσει, στη φάση των «16», το μαχητικό Ισραήλ, με 84-79, στην Arena Riga, της Λετονίας.

Αντίπαλος των Ελλήνων διεθνών, με φόντο την τετράδα, η Λιθουανία του Γιόνας Βαλαντσιούνας, την ερχόμενη Τρίτη (9/9, 21:00).

Απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν ο «Greek Freak» με 37 πόντους (18/21 δίποντα), 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Ο Κώστας Σλούκας ήταν ο έτερος διψήφιος της Ελλάδας, με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ με 7 πόντους και 6 ριμπάουντ, άλλαξε τον ρυθμό, ενώ ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης βοήθησε επίσης την εθνική. Μία ακόμη φορά εξαιρετική άμυνα έπαιξε ο αρχηγός της εθνικής, Κώστας Παπανικολάου.

Το Ισραήλ δεν κατάφερε να γίνει η ομάδα που θα έκανε την τρίτη... έκπληξη στη φάση των «16», μετά τον αποκλεισμό της Σερβίας από τη Φινλανδία και της Γαλλίας από τη Γεωργία.

Ο γκαρντ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και ηγέτης του Ισραήλ, Ντένι Αβντίγια, σημείωσε 23 πόντους, μάζεψε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 1 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 28-22, 50-41, 67-59, 84-79

Χωρίς εκπλήξεις αυτή τη φορά, όπως είχε συμβεί κόντρα στην Ισπανία, μπήκε η εθνική στο παρκέ της Arena Riga. Σλούκας, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου και Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκαν στην αρχική πεντάδα για τη «γαλανόλευκη», ενώ το Ισραήλ ξεκίνησε με τους Μάνταρ, Παλάτιν, Αβντίγια, Γκινάτ και Σέγκεβ. Η Ελλάδα προηγήθηκε με 10-4 με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Κώστα Σλούκα να συνδέονται άμεσα με το καλάθι, και τον αρχηγό Κώστα Παπανικολάου να ευστοχεί σε τρίποντο. Το Ισραήλ με βασικό εκφραστή στο σκοράρισμα τον αρχηγό του Τομέρ Γκινάτ (7π. στο 1ο δεκάλεπτο) κατάφερε να μειώσει στο -4 (16-12), αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «καθάριζε» μόνος του, έστω κι αν δεν έμπαιναν τα μακρινά σουτ, όπως συνέβη κόντρα στη «Φούρια Ρόχα» για τους Έλληνες διεθνείς. Ο "Greek Freak" μέτρησε 13 πόντους με 6/6 δίποντα, είχε και 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ όσο αγωνίστηκε στο πρώτο δεκάλεπτο, κι ενώ οι Ισραηλινοί τον έπαιζαν σκληρά με τον Ιτάι Σεγκέβ να κάνει δύο γρήγορα φάουλ στο Νο 34 της Ελλάδας και να δίνει τη θέση του στον Σόρκιν. Θετικός ήταν και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης σε μια περίοδο που ο Ομοσπονδιακός του Ισραήλ, Αριέλ Μπέιτ Αλαμι, έκανε διαρκώς αλλαγές προσπαθώντας να... μπερδέψει Σπανούλη και Έλληνες διεθνείς. Ο Παπανικολάου είχε καταφέρει να κρατήσει στους 4 πόντους τον ΝΒΑερ του Ισραήλ, Ντένι Αβντίγια, μέχρι το 28-22 (σκορ στο 10ο λεπτό).

Η άμυνα της εθνικής παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα και στη 2η περίοδο εν συγκρίσει με αυτό που έχει δείξει πως μπορεί να κάνει, αλλά επιθετικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνέχισε να την οδηγεί. Ο σούπερ σταρ της «γαλανόλευκης» έφτασε τους 21 πόντους με 10/11 δίποντα, όταν το σκορ ήταν 41-21, πρόσφερε σκορ και θέαμα με εντυπωσιακά καρφώματα και one man show στη ρακέτα. Η εθνική παρέμεινε άστοχη στα τρίποντα (2/11 στο α΄ μέρος) και έβαζε την μπάλα κυρίως μέσα από καταστάσεις αιφνιδιασμού. Οι γρήγοροι και σκληροί Ισραηλινοί προσπαθούσαν να σταματήσουν την «επίσημη αγαπημένη» με match up ζώνη, ενώ τα τρίποντα από Κάρινγκτον, Σόρκιν και Αβντίγια, τους διατηρούσαν σε κοντινή απόσταση. Ο Αβντίγια με 2/2 βολές διαμόρφωσε το 45-39 και κάθισε στον πάγκο, για να ευστοχήσει στο πρώτο του τρίποντο ο Ντόρσεϊ (47-39) και με τρίποντο να δώσει προβάδισμα για πρώτη φορά με +11 (50-39) ο Κώστας Σλούκας! Ο Λέβι μείωσε σε 50-41 (σκορ 20αλέπτου), με την εθνική να χάνει ευκαιρίες ν' απομακρυνθεί περισσότερο στο τέλος της 2ης περιόδου.

Επιμέρους σκορ 2-7 έκανε το Ισραήλ με την έναρξη της 3ης περιόδου, αφού μετά το αρχικό δίποντο του Γιάννη Αντετοκούνμπο (52-41), τρίποντα πέτυχαν οι Σόρκιν και Κάρινγκτον (52-48). Ο "Greek Freak" έβγαλε... τα κάστανα απ' τη φωτιά μία ακόμη φορά (54-48), αλλά το τρίποντο του Αβντίγια θα έφερνε το Ισραήλ στο -3 (54-51). Ο Σπανούλης έριξε στο παρκέ στον Σαμοντούροβ στη θέση του Μήτογλου που απόψε δεν ήταν σε καλή βραδιά. Τολιόπουλος, Γιάννης Αντετοκούνμπο συνδέθηκαν με το καλάθι και η Ελλάδα ξέφυγε με +7 (60-53). Γκινάτ και Σόρκιν, όμως νίκησαν την ελληνική άμυνα και το Ισραήλ είχε επιστρέψει στο -3 (60-57). Κι όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχασε την μπάλα (βρήκε στο πόδι του), οι διαιτητές θα καταλόγιζαν φάουλ του Σλούκα στον Γκινάτ, με τον αρχηγό των Ισραηλινών, με 1/2 να φέρνει το Ισραήλ στο -2 (60-58). Ο Σλούκας πέτυχε τους επόμενους 3 πόντους της Ελλάδας, ένα κρίσιμο σημείο (63-58), ενώ το τρίποντο του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ έφερε στο +8 την Ελλάδα (66-58). Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάθισε στον πάγκο και πέρασε στο παρκέ ο αδελφός του, Κώστας. Ο Αβντίγια, μετά το φάουλ του Ντόρσεϊ, είχε 1/2 βολές (66-59), με τον Καλαϊτζάκη να μπαίνει στη θέση του Παπανικολάου. Ο Σόρκιν υπέπεσε σε φάουλ στον Κώστα Αντετοκούνμπο κι εκείνος με 1/2 βολές διαμόρφωσε το σκορ της 3ης περιόδου (67-59).

Ο Σλούκας έδωσε διψήφιο νούμερο στην τιμή της διαφοράς (69-59) και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στο παρκέ (αντί του Κώστα Αντετοκούνμπο). Μπήκε και ο Λαρεντζάκης για να δώσει ανάσες στον Σλούκα. Τέσσερις σερί πόντοι του ασταμάτητου και απόψε "Greek Freak" θα έφερναν την εθνική για πρώτη φορά στο +14 (73-59), 7:21'' πριν τη λήξη. Γκινάτ και Αβντίγια δεν τα παράτησαν, απάντησαν με τρίποντα (75-65). Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έστειλε στη γραμμή των βολών τον Αβντίγια, και με 2/2 βολές αυτός μείωσε σε 75-67. Οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Αλέξανδρος Σαμαντούροβ μπήκαν στο παιχνίδι, με τον άσο των Μπακς να διαμορφώνει το 77-67 φτάνοντας τους 33 πόντους! Με λέι απ, ο Μάνταρ έκανε το 77-69, στα 3:13΄΄. Ο Παπανικολάου με τρίποντο διαμόρφωσε λίγο αργότερα, το 80-70, οι Τιμόρ και Μάνταρ μείωσαν σε 80-74, 1:14΄΄ πριν το τέλος, για να σημειώσει 4 ακόμη πόντους ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (84-76) και το τρίποντο του... απαρηγόρητου Ντένι Αβντίγια, στην εκπνοή, απλώς να μειώσει για το αποκλεισμένο πλέον Ισραήλ, στο τελικό 84-79.

Διαιτητές: Ροσό (Γαλλία), Κάτο (Ιαπωνία), Καστίγιο (Ισπανία)

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 4, Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος 5, Σλούκας 11 (1), Καλαϊτζάκης 4, Παπανικολάου 8 (2), Σαμοντούροβ 7 (1), Αντετοκούνμπο Γ. 37, Αντετοκούνμπο Κ. 4, Αντετοκούνμπο θ., Μήτογλου 4

ΙΣΡΑΗΛ (Αριέλ Μπέιτ Αλαμι): Κάρινγκτον 9 (3), Σέγκεφ, Άβντιγια 23 (4), Σόρκιν 14 (2), Τίμορ 2, Μάνταρ 10, Λέβι 2, Γκινάτ 15 (1), Ζούσμαν 4, Πάλατιν