Αφιέρωση Καπουτζίδη επί σκηνής στον σύντροφό του: «Με έκανε να μη φοβάμαι»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης εμφανίστηκε στην «Ταράτσα του Φοίβου» το βράδυ της Πέμπτης και μάλιστα, αφιέρωσε κι ένα τραγούδι στον σύντροφό του.

«Αυτή την περίοδο όμως, υπάρχει κάποιος που με έκανε να μη φοβάμαι το για πάντα! Και στα 53 που είμαι, το για πάντα δεν είναι τόσο πολύ… Το έχω φάει το μισό και μένει λίγο… Μη το πείτε στον Μπιμπίλα ότι είπα τέτοιο πράγμα, ετοιμάζει τα ποσταρίσματα! Οπότε, θα πω αυτό το τραγούδι, θα του το τραγουδήσω – δεν είναι εδώ, μην ψάχνετε τραπέζια – με την ελπίδα και με την πίστη ότι θα μπορώ να του το τραγουδάω για πάντα», είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης.