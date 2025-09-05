Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για Πέτρο Φιλιππίδη: «Ανακούφιση ότι έχει κλείσει αυτός ο κύκλος»

0

«Ήταν μια διαδικασία πολύ δύσκολη ψυχικά για όλους»

Στο πλατό της εκπομπής «Στούντιο 4» βρέθηκε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, το απόγευμα της Παρασκευής, με αφορμή τη νέα σειρά «Το παιδί» στην ΕΡΤ. Η ηθοποιός κλήθηκε να μιλήσει για την δικαστική οδό που ακολούθησε η υπόθεση του συναδέλφου της, Πέτρου Φιλιππίδη.

«Ήταν μια διαδικασία πολύ δύσκολη ψυχικά για όλους και τώρα τελείωσε. Δεν έχει περάσει ακόμα τόσος καιρός ώστε να κάτσουν καλά τα πράγματα για να είμαι σίγουρη ως προς το τι μένει απ’ αυτό, σίγουρα όμως μια ανακούφιση προς το παρόν. Ότι δηλαδή έχει κλείσει αυτός ο κύκλος. Αυτό είναι προς το παρόν», είπε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για την δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, ο οποίος καταδικάστηκε για δύο απόπειρες βιασμού και συνέχισε:

«Μαθήματα δεν ξέρω αν πήρα από αυτό, περισσότερο κοινωνικά μαθήματα τα οποία δεν είναι και όλα θετικά. Δηλαδή είναι λίγο αρνητικά τα κοινωνικά μαθήματα. Το πόσο δύσκολη είναι αυτή η διαδρομή, ένας άνθρωπος που έχει υποστεί κάτι να πάει στα δικαστήρια… είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδρομή. Κάποια στιγμή το παίρνεις απόφαση, δηλαδή κατατάσσεις τους ανθρώπους σε δυο κατηγορίες. Σ’ αυτούς που σε ενδιαφέρει τι θα πουν και σ’ αυτούς που δεν σε ενδιαφέρει καθόλου τι θα πουν, οι περισσότεροι είναι αυτοί, έτσι και πορεύεσαι.

Έχω έναν μηχανισμό, που προς το παρόν με βοηθάει, δίνοντας στον εαυτό μου μια μέρα να το ζήσω και μετά λέω «ΟΚ, τελείωσε, προχώρα τώρα». Υπάρχει το συναίσθημα ότι «τελείωσε», αυτή είναι η ανακούφιση».

«Ανακούφιση ένιωσες, δικαίωση ένιωσες;» ρώτησε, τέλος, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος για να αποκριθεί, λιτά πλην σαφώς, η πρωταγωνίστρια με ένα «ναι».