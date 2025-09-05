Στα… ουράνια η τηλεθέαση για την ΕΡΤ1 στον αγώνα της Εθνικής με την Ισπανία για το Eurobasket 2025

0

Στο τελευταίο μισάωρο έφτασε στο 48%!

Εκτοξεύθηκε η τηλεθέαση της ΕΡΤ1 για την μεγάλη χθεσινοβραδινή (4/9) αναμέτρηση της Εθνικής Μπάσκετ κόντρα στην Ισπανία, στο πλαίσιο των ομίλων για το Eurobasket 2025. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κατάφερε να πάρει ως πρώτη στον όμιλο το εισιτήριο για τους 16 της διοργάνωσης και να πετάξει εκτός διοργάνωσης την πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ισπανία σημείωσε μέσο όρο 39,5% στο δυναμικό κοινό (18-54), αγγίζοντας στο τελευταίο μισάωρο το 48%! Μάλιστα, καθ’ όλη τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, τα ποσοστά δεν έπεσαν χαμηλότερα από το 41%, αποδεικνύοντας το τεράστιο ενδιαφέρον του κοινού για την πορεία μας στο Eurobasket 2025.Παρόμοια η εικόνα και στο γενικό σύνολο, όπου η Εθνική Μπάσκετ συγκέντρωσε τον ίδιο μέσο όρο (39,5%), με την τηλεθέαση να εκτοξεύεται στο 49,1% στις δύο τελευταίες φάσεις του αγώνα.

Τα βλέμματα όλων στρέφονται τώρα στην επόμενη αναμέτρηση, όπου η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ το βράδυ της Κυριακής (7/9) για τη φάση των 16 της φετινής διοργάνωσης.

Αναλυτικά η τηλεθέαση:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Μπάσκετ: Ισπανία-Ελλάδα – 39,5%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Μπάσκετ: Ισπανία-Ελλάδα – 39,5%