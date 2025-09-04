Ευρωμπάσκετ 2025: Σπουδαία η Ελλάδα νίκησε την Ισπανία, την πέταξε εκτός και τερμάτισε πρώτη

0

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε με 90-86

Η Εθνική Ανδρών πήρε το... θρίλερ με την Ισπανία και τερμάτισε στην πρώτη θέση (4-1) του 3ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ 2025, που την φέρνει αντιμέτωπη με το Ισραήλ στη φάση των «16», που θα διεξαχθεί στη Ρίγα.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε με 90-86 της «ρόχα» (2-3) στη Λεμεσό, για την 5η και τελευταία αγωνιστική της Α΄ φάσης της διοργάνωσης, κερδίζοντας το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια και αποκλείοντας από τη συνέχεια τους Ισπανούς, οι οποίοι δεν είχαν τερματίσει εκτός της πρώτης οκτάδας σε Ευρωμπάσκετ από το 1977!

Το ματς

Η επιλογή του Κατσίβελη στην πεντάδα είχε ξεκάθαρα αμυντικό χαρακτήρα και σχετιζόταν με την πίεση που ήθελε να ασκήσει ο Σπανούλης από νωρίς στον άπειρο αλλά ταλαντούχο Ισπανό πόιντ γκαρντ, Σέρχιο Ντε Λαρέα.

Η Εθνική παρατάχθηκε απέναντι στην Ισπανία με τρεις κοντούς, τον Παπανικολάου στο «4» και τον Γιάννη στο «5». Οι Ίβηρες ντούμπλαραν αμέσως τον Αντετοκούνμπο, ωστόσο η Ελλάδα έκανε φανταστικό πρώτο δεκάλεπτο. Ο Ντόρσεϊ σκόραρε το ένα τρίποντο μετά το άλλο, διαμορφώνοντας το 14-27 στα πρώτα 6,5 λεπτά!

Η ελληνική ομάδα συνέχισε να σκοράρει από την περιφέρεια, πραγματοποιώντας εντυπωσιακό ξεκίνημα και κλείνοντας την πρώτη περίοδο με το υπέρ της 20-31. Έδειξε ψυχραιμία, συγκέντρωση και αποτελεσματικότητα απέναντι στη «ρόχα», η οποία φαινόταν να μην μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό.

Σε αυτό το διάστημα, η Εθνική είχε 11/14 σουτ (3/4 δίποντα, 8/10 τρίποντα) και εννιά ασίστ για μόλις τρία λάθη, με τον Ντόρσεϊ να γεμίζει τη στατιστική του με 14 πόντους (1/1 δίποντο, 4/5 τρίποντα). Και όλα αυτά, με τον Γιάννη σε ρόλο facilitator, έχοντας ήδη τέσσερις ασίστ και μόνο μία προσπάθεια (2 πόντοι, 1/1 δίποντο)!

Στη συνέχεια, η διαφορά έφτασε στο +15 με τον Κώστα Αντετοκούνμπο (20-35, 11’), ωστόσο η Ισπανία αντέδρασε. Η άμυνα της Εθνικής έδωσε εύκολα σουτ, όπως αυτά του Αροστέγκι (33-38), όμως η επιθετική αφύπνιση του Γιάννη στη δεύτερη περίοδο και τα 3,5 λεπτά που η Εθνική δεν δέχθηκε πόντο, έδωσαν και πάλι… αέρα στην ομάδα του Σπανούλη.

Ο Giannis πέτυχε 9 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο και η Ελλάδα προηγήθηκε με 35-50 στο πρώτο ημίχρονο, σουτάροντας 9/15 δίποντα και 9/14 τρίποντα! Πάντως, ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς χρεώθηκε με τρίτο φάουλ στο 22’, ενώ οι Ισπανοί επέστρεψαν κάνοντας σερί 9-0 για το 44-50 με τον Γιούστα. Το μομέντουμ ήταν με τους Ίβηρες και ο Πραντίγια μείωσε σε 52-56, υποχρεώνοντας τον Σπανούλη να καλέσει timeout.

Η Εθνική έπαιξε κάκιστη άμυνα στο τρίτο δεκάλεπτο και η «ρόχα» το εκμεταλλεύτηκε, παίζοντας με πείσμα και ταχύτητα. Ο Ντόρσεϊ δήλωσε ξανά παρών, σκοράροντας μεγάλο τρίποντο για το 54-64 στο 28’, αλλά η Ισπανία δεν επέτρεψε στην Ελλάδα να ξεφύγει στο σκορ, μειώνοντας σε 63-68 στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Στη συνέχεια ο Σεν-Σουπερί έφερε το ματς στα ίσα (71-71) ενώ ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ έδωσε το προβάδισμα στην Ισπανία, κάνοντας το 73-72 στο 32’! Οι δυο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι, με τον Αντετοκούνμπο να σημειώνει συνεχόμενα καλάθια για το 84-86 της Ελλάδας στο 38' Η Ισπανία πίεσε όμως η Εθνική άντεξε ως το τέλος, επικρατώντας με 86-90.

Τα δεκάλεπτα: 20-31, 35-50, 63-68, 86-90

Πηγή: gazzetta