Νίκος Πορτοκάλογλου: «Καταλαβαίνω ότι κάποιοι από σας ανησυχείτε» – Η πρώτη ανάρτηση του μέσα από το νοσοκομείο

Η αποκάλυψη για την επέμβαση που έκανε

Ανησυχία προκάλεσε η είδηση ότι ο Νίκος Πορτοκάλογλου αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.

Ο αγαπημένος τραγουδοποιός έσπευσε να καθησυχάσει το κοινό του με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εξηγώντας την κατάσταση.

«Κλείνω κι έρχομαι! Ευχαριστώ από καρδιάς για τα τόσα μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης», γράφει στην αρχή της δημοσίευσής του.

Στη συνέχεια, αποκαλύπτει ότι υποβλήθηκε σε αφαίρεση της χοληδόχου κύστης, λόγω έντονων πόνων που τον ταλαιπωρούσαν τις τελευταίες ημέρες: «Καταλαβαίνω ότι κάποιοι από σας ανησυχείτε πως συμβαίνει κάτι σοβαρό και θέλω να σας καθησυχάσω. Πρόκειται για μια απλή επέμβαση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης που με ταλαιπωρούσε με πόνους για μέρες και έπρεπε να βγει άμεσα. Δυο μέρες μετά την επέμβαση αισθάνομαι ήδη πολύ καλύτερα και οι γιατροί με διαβεβαιώνουν πως μετά από 10 ημέρες ανάρρωσης θα είμαι έτοιμος για νέες περιπέτειες».

Ο τραγουδοποιός έστειλε την αγάπη του στους θαυμαστές του και ανανέωσε το ραντεβού του με το κοινό για τις 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο Βεάκειο Θέατρο, όπου θα εμφανιστεί μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα.

«Κλείνω κι έρχομαι, έρχομαι, φτάνω!», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια φωτογραφία από το κρεβάτι του νοσοκομείου.