Μαρία Κωνσταντάκη: O πατέρας μου δεν με στήριξε για να γίνω ηθοποιός

«Κάποιες μάχες, λοιπόν, δεν είναι κερδισμένες με τους γονείς μας, γιατί κάποια πράγματα τα αφήνεις εκεί που είναι»

Για τη σύγκρουση με τους γονείς της στο παρελθόν μίλησε η Μαρία Κωνσταντάκη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον».

«Υπάρχουν κάποιες μάχες με την οικογένεια που δεν κερδίζονται. Το να κάτσω, ας πούμε, εγώ και να πω στη μάνα μου ή στον πατέρα μου ότι "τότε μου είχες κάνει αυτό" δεν έχει κανένα νόημα από κάποιο σημείο και μετά. Θεωρώ πως οι γονείς μας -εκτός από τις ακραίες περιπτώσεις- έκαναν το καλύτερο δυνατό που μπορούσαν και ήταν σίγουρα πιο εξελιγμένοι από τους γονείς τους», δηλώνει η Μαρία Κωνσταντάκη.

«Στο χωριό μου, όταν ήθελαν να πιάσουν τα αγόρια της οικογένειας που δεν κάθονταν καλά, τα πυροβολούσαν με αεροβόλο. Ο θείος μου έχει σημάδια από σκάγια στα αυτιά, τον πατέρα μου επίσης τον είχαν πυροβολήσει. Ο πατέρας μου δεν μας άγγιξε ποτέ, δεν μας χτύπησε. Είναι μια τεράστια εξέλιξη αυτή, εκείνοι οι άνθρωποι έζησαν σε μια γενιά που δεν πήραν αγάπη από τους γονείς τους», περιγράφει η ηθοποιός.

«Κάποιες μάχες, λοιπόν, δεν είναι κερδισμένες με τους γονείς μας, γιατί κάποια πράγματα τα αφήνεις εκεί που είναι, γίνεσαι κι εσύ οκ με τον εαυτό σου, γιατί λες ότι κι εσύ έκανες το καλύτερο που μπορούσες και προχωράς. Σίγουρα υπήρξε περίοδος της ζωής μου που είχα θυμώσει με τους γονείς μου, όπως όταν ο πατέρας μου δεν με στήριξε στο να γίνω ηθοποιός. […] Έγινε χαμός, μας πήρε και μας σήκωσε. Είχα θυμό για αυτό αλλά κατανοώ ότι είχε κι εκείνος το δικαίωμα να αντιδράσει έτσι», καταλήγει επί του θέματος η Μαρία Κωνσταντάκη.