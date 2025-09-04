Τζέισον Μομόα: Ντύθηκε στα ροζ στο Φεστιβάλ Βενετίας – Έβαψε ακόμη και τα νύχια των ποδιών του

0

Η ανατρεπτική εμφάνιση του

Μία ανατρεπτική εμφάνιση στο Φεστιβάλ της Βενετίας έκανε το βράδυ της Τετάρτης (3/9) ο Τζέισον Μομόα.

Ο δημοφιλής ηθοποιός πάτησε στο κόκκινο χαλί της λαμπερής διοργάνωσης φορώντας ένα σικάτο ροζ κοστούμι, πηγαίνοντας κόντρα στους άνδρες συναδέλφους του που συχνά επιλέγουν το κλασικό σμόκιν για αυτές τις περιστάσεις.

Ωστόσο, αυτό που έκανε μεγαλύτερη εντύπωση και συζητήθηκε εντός και εκτός του Φεστιβάλ δεν ήταν τόσο η επιλογή του ροζ χρώματος ή ο επιβλητικός του σωματότυπος όσο η απόφασή του να… σετάρει ακόμα και τα νύχια των ποδιών του στις ίδιες αποχρώσεις!

Ο Τζέισον Μομόα κατέφτασε στην εκδήλωση έχοντας κάνει το κατάλληλο πεντικιούρ, το οποίο ανέδειξε φορώντας τις γνωστές παντόφλες Birkenstocks.

Jason Momoa matches toenail polish to pink suit at ‘In the Hand of Dante’ premiere https://t.co/qlKZp5uHPF pic.twitter.com/Lg4lHGZGIK — Page Six (@PageSix) September 3, 2025

Οι συνάδελφοί του από την ταινία «In the Hand of Dante», στην οποία πρωταγωνιστεί, καθώς και οι φωτογράφοι δεν παρέλειψαν να του κάνουν τα πειράγματά τους για αυτή του την επιλογή που σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητη.