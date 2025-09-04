Κώστας Χατζής: «Με έβλεπαν ως τον “γύφτο”, τον “τσιγγάνο” αλλά δεν γνωρίζουν τι σημαίνει να είσαι γύφτος»

0

«Από χιλιάδες χρόνια μας λένε Ρομά, όπως τους αραπάδες τους είπαν νέγρους, έγχρωμους»

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Κώστας Χατζής στο περιοδικό «Λοιπόν». Ανάμεσα σε πολλά άλλα, μάλιστα, ο αγαπημένος καλλιτέχνης μίλησε από καρδιάς για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέσα στα χρόνια και για τον ρατσισμό που έζησε από μικρή ηλικία.

Κύριε Χατζή, οι δυσκολίες που έχετε ζήσει ήταν αυτές που δεν επέτρεψαν στην επιτυχία να αλλοιώσει τον χαρακτήρα σας;

Είχα πολλές δυσκολίες στη ζωή μου, όμως αφού μπήκα σε αυτόν τον χώρο, έπρεπε να διαβάσω και να έχω επιχειρήματα απέναντι σε ανθρώπους που δεν γνώριζαν πολλά πράγματα. Με έβλεπαν ως τον «γύφτο», τον «τσιγγάνο», αλλά συνειδητοποιούσα ότι δεν γνωρίζουν τι σημαίνει να είσαι γύφτος. Δεν είχαν διαβάσει, έτσι δεν μπορούσα να τους παρεξηγήσω. Αθίγγανος σημαίνει ο «ανέγγιχτος» και ετυμολογείται από το στερητικό α- και το ρήμα θιγγάνω, δηλαδή «αγγίζω». Είναι από το ρήμα ο άγγιχτος. Από χιλιάδες χρόνια μας λένε Ρομά, όπως τους αραπάδες τους είπαν νέγρους, έγχρωμους. Τώρα τους λένε Αφροαμερικανούς επειδή είναι πιο εύηχη η λέξη. Παρότι κάποιοι χρησιμοποιούν υποτιμητικά αυτή τη λέξη. Θα ήταν αστείο να πω ότι δεν είμαι γύφτος. Το δέχομαι λοιπόν και δεν το παρεξηγώ, όταν με λένε έτσι.

Σας στεναχωρούσε όταν δεχόσασταν ρατσισμό και σας έβαζαν στο περιθώριο;

Αυτά όλα τα έκαναν γιατί είχαν άγνοια. Όταν κάποιος έχει άγνοια δεν μπορείς να τον μισήσεις. Ποτέ δεν μίσησα λοιπόν εκείνους που με αντιμετώπιζαν με ρατσισμό. Είχα πάντα τα επιχειρήματά μου και υπερασπιζόμουν τον εαυτό μου. Αν στην υδρόγειο υπάρχουν κάποιοι λαοί που ξεχωρίζουν ένας από αυτούς είναι ο ελληνικός, αλλά ο Έλληνας δεν είχε ποτέ παιδεία. Η παιδεία έρχεται από την Πολιτεία. Εδώ στην Ελλάδα η πολιτεία δεν έσκυψε πάνω στους Ρομά, να τιμωρούνται αν τα παιδιά τους δεν τα στέλνουν σχολείο, να μην περνάνε τόσο δύσκολα ακόμα και σήμερα τα παιδιά τους στα σχολεία. Τι έκανε η πολιτεία για αυτά τα παιδιά;