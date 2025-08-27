Κώστας Χατζής: Δυστυχώς η Μαρινέλλα δεν είναι καλά

0

Για την Μαρινέλλα και την κατάσταση της υγείας της, έναν περίπου χρόνο μετά το σοβαρό εγκεφαλικό που υπέστη εκείνη κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Ηρώδειο, μίλησε μεταξύ άλλων ο Κώστας Χατζής στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο, Ανδρέα Θεοδώρου.

Είστε από τους τραγουδιστές που θέλετε να δουλεύουν μέχρι τελικής πτώσης;

«Θα πω στοπ, όχι γιατί δεν θα έχω φωνή, πάντα ήμουν βραχνοκόκορας. Εμένα με αγάπησε ο κόσμος, γιατί έλεγα αυτά που ήθελαν να ακούνε. Αναφέρομαι στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο ότι κατήγγελλα την πολιτεία με σεβασμό. Ποιος τόλμησε μέχρι σήμερα να το κάνει αυτό; Ό,τι έκανα όμως, έβαζα και τον εαυτό μου μέσα», απαντά ο Κώστας Χατζής.

Έχετε μια σχέση ζωής με τη Μαρινέλλα, μαθαίνετε νέα για την κατάσταση της υγείας της;

«Για οποιονδήποτε άνθρωπο πάθαινε όλο αυτό θα στεναχωριόμουν. Δεν είναι καλά η Μαρινέλλα, δυστυχώς. Δεν μπορούμε να την δούμε, γιατί στην κατάστασή της δεν κάνει να συγκινηθεί καθόλου. Μαθαίνω από την κόρη της νέα», αποκαλύπτει ο τραγουδιστής.

«Πήγαμε να τη δούμε με την κόρη μου όταν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, αλλά δεν μπορέσαμε. Δεν επιτρέπεται και αυτό πρέπει να το σεβόμαστε», καταλήγει για τη Μαρινέλλα ο Κώστας Χατζής.

Ο Κώστας Χατζής είχε συνεργαστεί με την Μαρινέλλα το 1976 στο τριπλό άλμπουμ «Ρεσιτάλ», ενώ το 2013 οι δυο τους πραγματοποίησαν μαζί ζωντανές εμφανίσεις.