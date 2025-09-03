Παραλήρημα από την Αφροδίτη Λατινοπούλου: «Γύφτοι είναι, γύφτοι αυτοπροσδιορίζονται, γύφτους τους ξέρει όλος ο κόσμος!»

0

«Πρέπει να τελειώνουμε με τους καταυλισμούς! Δεν ενσωματώνονται αυτοί στην κοινωνία! Έχετε δει εσείς γύφτους να πληρώνουν φόρους;»

Σε ρατσιστικό ξέσπασμα εξελίχθηκε η εκπομπή «Action Τώρα» το πρωί της Τετάρτης, όυαν καλεσμένη ήταν η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» μίλησε εναντίον των Ρομά, σημειώνοντας μάλιστα πως «πρέπει να τελειώνουμε με τους καταυλισμούς». Από τα «πυρά» της δεν ξέφυγε ούτε ο δήμαρχος Αρριανών στη Ροδόπη, ο οποίος ασπάστηκε την τουρκική σημαία σε εκδήλωση στην περιοχή.

«Εγώ αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι η εγκληματικότητα των γύφτων είναι στα ύψη. Αυτό το οποίο έχω πει επανειλημμένα είναι ότι πρέπει να τελειώνουμε με τους καταυλισμούς, πρέπει να τελειώνουμε με την επιδοματική πολιτική και πρέπει να εφαρμόσουμε τα three-strikes. Την τρίτη φορά που πιάνεσαι δεν βλέπεις το φως του ήλιου», είπε αρχικά η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Όταν η Ντόρα Κουτροκόη της επισήμανε πως δεν προτιμά να χρησιμοποιεί τη λέξη «Ρομά», εκείνη της απάντησε σε έντονο ύφος:

«Γύφτοι είναι, γύφτοι αυτοπροσδιορίζονται, γύφτους τους ξέρει όλος ο κόσμος! Το θέμα δεν είναι πώς θα τους αποκαλεί ο κόσμος, το θέμα είναι οι πράξεις που κάνουν! Ρατσιστικά δεν είναι αυτά που λέω εγώ αλλά αυτά που κάνουν εκείνοι σε βάρος των Ελλήνων πολιτών με παράνομες δραστηριότητες, τις ρευματοκλοπές! Δεν ενσωματώνονται αυτοί στην κοινωνία! Δεν τους τσουβαλιάζω, υπάρχουν κάποιοι που είναι νομοταγείς, εργάζονται κανονικά και πληρώνουν φόρους. Έχετε δει εσείς γύφτους να πληρώνουν φόρους; Είναι αστείο αυτό».

«Ντροπή του! Ντροπή του! Δεν θα ήξερα ότι ο δήμαρχος Αρριανών Ροδόπης ασπάστηκε την τουρκική σημαία μέσα στα σύνορα της χώρας μας; Σε ελληνικό έδαφος είναι δήμαρχος και ασπάστηκε την τουρκική σημαία; Δηλαδή τι πρέπει να γίνει; Είμαστε χώρα ή δεν είμαστε; Υπάρχει υπουργείο Εξωτερικών σε αυτή τη χώρα; Υπάρχει πρωθυπουργός; Κατάντια είναι αυτό!», σχολίασε σε άλλο σημείο της κουβέντας η Αφροδίτη Λατινοπούλου.