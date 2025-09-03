Νατάσσα Μποφίλιου για το body shaming: «Είμαι περήφανη που αυτό το 42χρονο σώμα με έφερε ως εδώ»

0

Τι είπε η τραγουδίστρια για την «επίμαχη» εικόνα με το μαγιό

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» ήταν την Τετάρτη η Νατάσσα Μποφίλιου, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα κακόβουλα σχόλια που κατά καιρούς δέχεται τόσο στα social media .

«Δεν το παίρνω προσωπικά, με την έννοια πως δεν έχω προσπαθήσει να το προκαλέσω. Είναι κάτι που συμβαίνει επειδή έτσι είναι αλλά έτσι νιώθω και τα πράγματα. Από κει και πέρα αισθάνομαι ότι υπάρχει ένας συντονισμός συνολικά στο αρνητικό. Το βλέπεις από το πως μπαίνει ο κάθε άνθρωπος να γράψει κάτω από ένα βίντεο, για οποιονδήποτε χωρίς καμία διάκριση, όπως φυσικά και από τους ανθρώπους που κάνουν την δουλειά τους κατά έναν τρόπο. Γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι στοχευμένος ο τρόπος που εργάζονται και δουλεύουν πάνω στα πράγματα», είπε η Νατάσσα Μποφίλιου και συνέχισε:

«Οπότε αυτό σε κάνει να μην παίρνεις προσωπικά κάποια πράγματα. Εκπαιδεύεσαι να μην τα παίρνεις προσωπικά τα πράγματα γιατί αλλιώς, επειδή το συναντάς από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, είτε θα κλειστείς εντελώς στον εαυτό σου και δεν θα ξανακάνεις τίποτα είτε θα πεις ότι αυτή είναι η ζωή. Έτσι συμβαίνουν τα πράγματα και θα διαλέξεις να μην κάνεις το ίδιο, να σπάσεις αυτόν τον κύκλο και να μην γίνεις το ίδιο».

«Δηλαδή τον δικό σου θυμό να μην τον πετάς με τον ίδιο τρόπο και έτσι μπορεί αυτός ο κύκλος να σπάσει» συμπλήρωσε, ακόμα, η Νατάσσα Μποφίλιου στη νέα της συνέντευξη στην καθημερινή εκπομπή της ΕΡΤ. Λίγο αργότερα, δε, η τραγουδίστρια υπογράμμισε για την «επίμαχη» εικόνα με το μαγιό πως «αισθάνομαι ότι είμαι περήφανη για τον τρόπο που έχω ζήσει, είμαι περήφανη για το ότι αυτό το 42χρονο σώμα με έφερε στο σήμερα και ως εδώ. Νιώθω ευλογία που έχω το προνόμιο να είναι γερό και να με ακολουθεί στα όνειρα μου».