Άρχισαν στην Ιρλανδία τα γυρίσματα της ταινίας «Jimmy» για τη ζωή του Τζέιμς Στιούαρτ

Άρχισαν στο δυτικό Κορκ της Ιρλανδίας τα γυρίσματα της βιογραφικής ταινίας «Jimmy» του Τζέιμς Στιούαρτ με πρωταγωνιστή τον KJ Apa.

Στην ταινία της Burns & Co. Productions ο ηθοποιός Κρίστοφερ ΜακΝτόναλντ θα υποδυθεί τον Λάιονελ Μπάριμορ και ο Νιλ ΜακΝτόνα θα εμφανιστεί ως ο πατέρας του Στιούαρτ, Αλεξάντερ. Τη Τζίντζερ Ρότζερ θα υποδηθει η Τζέμα Ντόνοβαν.

«Υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο στον τρόπο με τον οποίο το καταπληκτικό μας καστ έχει συνδεθεί άμεσα βαθιά με την ιστορία μας και με εμάς» δήλωσε ο σκηνοθέτης και παραγωγός Άαρον Μπερνς, σύμφωνα με το Variety. «Το ότι βρισκόμαστε στην Ιρλανδία μας επιτρέπει να έχουμε την αίσθηση της Αγγλίας της δεκαετίας του 1940 και με τα όμορφα κοστούμια και σκηνικά μας, νιώθω σαν να έχουμε επιστρέψει στον κόσμο του Τζίμι Στιούαρτ» σημείωσε.

Η ταινία «Jimmy» καταγράφει τα χρόνια αλλαγών του Τζίμι Στιούαρτ τη δεκαετία του 1940, ο οποίος από βραβευμένος πρωταγωνιστής του Χόλιγουντ κατατάχθηκε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ακολουθεί τη θριαμβευτική επιστροφή του Τζίμι Στιούαρτ στο Χόλιγουντ στην πλέον κλασική ταινία «It's a Wonderful Life».

«Ο Τζίμι έζησε τις ζωές εκατό ανδρών, με θάρρος και πεποίθηση» δήλωσε ο σεναριογράφος και παραγωγός Τζάστιν Στρόχαντ. «Η συνεργασία με τον Άαρον, την ομάδα παραγωγής μας και το απίστευτα ταλαντούχο καστ και συνεργείο μας για να μεταφέρουμε την ιστορία του στην οθόνη είναι προνόμιο ζωής» υπογράμμισε.

Η Κέλι Στιούαρτ-Χάρκορτ, μία από τις κόρες του Τζίμι Στιούαρτ, είναι εκτελεστική παραγωγός της ταινίας.

Ο Τζέιμς Στιούαρτ γεννήθηκε το 1908 στην Ιντιάνα της Πενσυλβάνια των ΗΠΑ και πέθανε το 1997 στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια. Ήταν ένας σημαντικός Αμερικανός σταρ του κινηματογράφου, γνωστός για τις ερμηνείες του διστακτικών αλλά ηθικά ακλόνητων χαρακτήρων.