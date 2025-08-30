Δώρα Παντέλη: Η τρυφερή ανάρτηση για την πρώτη επέτειο του γάμου της – «Ένας χρόνος πέρασε, για πάντα μαζί»

0

H ασπρόμαυρη φωτογραφία μαζί με τον σύζυγό της και τον γιο τους

Πριν από έναν χρόνο, η Δώρα Παντέλη είχε επισημοποιήσει τη σχέση της με τον άντρα της ζωής της, τον Τζον, λίγο πριν οι δυο τους γίνουν γονείς για πρώτη φορά.

Η γνωστή αθλητική συντάκτρια, το Σάββατο 30 Αυγούστου, γιορτάζει την πρώτη επέτειο του γάμου της και θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.

Στην ανάρτησή της, η Δώρα Παντέλη δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία μαζί με τον σύζυγό της και τον γιο τους, εκφράζοντας τα συναισθήματά της για τον Τζον.

«Ο κατάλληλος άνθρωπος θα σε κάνει να ερωτευτείς τρεις φορές. Μια φορά εκείνον, μια τον εαυτό σου και μια τη ζωή. Ένας χρόνος πέρασε, για πάντα μαζί. Χαρούμενη πρώτη επέτειος γάμου, αγάπη μου» έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dora Panteli- Meramveliotaki (@dora_panteli_)

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο «Happy Day», είχε αποκαλύψει: «Τον είχα γνωρίσει πριν 10 χρόνια, αλλά όλα είναι θέμα timing. Νομίζω ότι επανήλθε στη ζωή μου την κατάλληλη στιγμή. Ήμασταν φίλοι, μου έστελνε μηνύματα κατά καιρούς. Τώρα κλείνουμε ένα χρόνο. Μέσα σε ένα χρόνο έχουμε παντρευτεί και περιμένουμε το παιδάκι μας. Έχουν συμβεί πολλά. Ήμουν κι εγώ σε μία πίεση ότι "θα μείνεις στο ράφι", "να κάνεις ένα παιδί", όλα αυτά τα στερεότυπα…

Για όσους απογοητεύονται ότι δεν θα συμβεί ποτέ αυτό… Είχα απογοητευτεί από τις σχέσεις και πόσο εύκολα οι άνθρωποι παρατάνε καταστάσεις και πάνε στο επόμενο, αλλά όταν επανήλθε ο Τζον στη ζωή μου, πήρα μάθημα ότι όταν νιώθεις ασφάλεια μπορείς να κάνεις τα πάντα. Το μόνο που χρειαζόμαστε εμείς οι γυναίκες είναι ασφάλεια».