Οργή από την Αφροδίτη Γραμμέλη: «Προσπαθεί η κυρία Μόρφη να μας πείσει ότι το σπίτι το “χαλάει” αυτός που δε συγχωρεί την απιστία;»

«Την ευθύνη τη φέρει αυτός που κάνει την απιστία»

Αφορμή έδωσαν τα λεγόμενα της Ρένας Μόρφης περί συγχώρεσης της απιστίας για να σχολιαστούν στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» το πρωί της Παρασκευής (29/8). Η Αφροδίτη Γραμμέλη αντέδρασε έντονα σε όσα άκουσε από την τραγουδίστρια.

«Εγώ το ακούω αυτό που λέει, το να συγχωρέσεις έναν άνθρωπο στο κομμάτι της απιστίας. Το θέμα είναι τι θα γίνει από κει και πέρα. Τις περισσότερες φορές οι στατιστικές δείχνουν πως ό,τι συγχωρείς επιστρέφει χειρότερο. […] Όταν δεν σε «γεμίζει» κάτι και για να είσαι σωστός απέναντι στον άνθρωπό σου, τελειώνεις αυτό που έχεις και προχωράς σε κάτι επόμενο», είπε αρχικά στη συζήτηση η Μαρία Αντωνά.

«Υπάρχουν όλες οι περιπτώσεις, κάθε σχέση είναι μοναδική. Είναι θέμα ηλικίας, εμπειριών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας μπούσουλας που ακολουθείται», παρατήρησε η Κατερίνα Καραβάτου, δίνοντας τον λόγο στην Αφροδίτη Γραμμέλη.

«Εγώ δεν καταλαβαίνω τι συζητάμε. Ειλικρινά τώρα η κυρία Μόρφη προσπαθεί να μας πείσει ότι το σπίτι το «χαλάει» αυτός που δεν συγχωρεί την απιστία; Το σπίτι το «χαλάει» αυτός που κάνει την απιστία, όχι αυτός που δεν τη συγχωρεί. Να με συγχωρέσει η κυρία Μόρφη», τόνισε η δημοσιογράφος χαρακτηριστικά.

«Εγώ θα κάτσω και θα ζήσω δήθεν τάχα για να προστατεύσω την «αγία οικογένεια», που έχει ήδη διαλυθεί με την απιστία, θα συμβιβαστώ με την προδοσία του ανθρώπου που μου είπε «δεν σε θέλω, θέλω κάτι άλλο», για να μην «χαλάσω» την εικόνα; Χαλασμένη είναι. Εγώ θα μείνω με αυτή την εικόνα στο μυαλό μου, ότι αυτός ο άνθρωπος με πρόδωσε, επέλεξε κάτι άλλο, δεν τον καλύπτω πια και εγώ δεν φέρω την ευθύνη. Την ευθύνη τη φέρει αυτός που κάνει την απιστία», συμπλήρωσε στην τοποθέτησή της η Αφροδίτη Γραμμέλη.