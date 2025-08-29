Κατερίνα Καραβάτου σε Κρατερό Κατσούλη: «Δεν ήταν εύκολο αυτό… Πώς είναι που τα παιδιά μας μεγαλώνουν έτσι;»

0

Συναντήθηκαν και πάλι τηλεοπτικά μετά από χρόνια

Το μεσημέρι της Παρασκευής 29 Αυγούστου, η Κατερίνα Καραβάτου και ο Κρατερός Κατσούλης συναντήθηκαν και πάλι τηλεοπτικά μετά από χρόνια.

Η παρουσιάστρια υποδέχτηκε στο «Καλοκαίρι Παρέα» τον πρώην σύζυγό της μαζί με την Μαρία Ηλιάκη, με την οποία θα παρουσιάζουν μαζί τη νέα πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή της ΕΡΤ1.

Η Κατερίνα Καραβάτου υποδέχτηκε το νέο τηλεοπτικό δίδυμο με ιδιαίτερο χιούμορ, καθώς οι τρεις τους είχαν να συνυπάρξουν τηλεοπτικά από την εποχή των «Κου Κου».

«Στα 22 χρόνια που κάνω τηλεόραση έχω κάνει διάφορα πράγματα και πάρα πολλές …επικίνδυνες αποστολές. Αυτό όμως που θα γίνει τώρα δεν το έχω ξανακάνει και δεν πίστευα ότι θα το έκανα κάποια στιγμή. Η τελευταία φορά που βρεθήκαμε οι τρεις μας ήταν όταν ήμασταν Στη φωλιά των Κου Κου όταν εγώ και ο Κρατερός παίρναμε συνέντευξη από τη Μαρία Ηλιάκη», είπε στον πρόλογό της η Κατερίνα Καραβάτου.

Οι τρεις τους κάθισαν στον καναπέ και ξεκίνησε η κουβέντα για το νέο τηλεοπτικό τους εγχείρημα. Λίγο αργότερα, η Κατερίνα Καραβάτου σηκώθηκε από τη θέση της, κάθισε δίπλα στον Κρατερό Κατσούλη και είπε: «Είμαι περίεργα χαρούμενη γι’ αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή».

Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα ξεκίνησαν και οι προσωπικές ερωτήσεις…

Κατερίνα: Πες ποια είναι τα βασικά πράγματα για τα οποία αγχώνεσαι σε αυτή τη ζωή.

Κρατερός: Αγχώνομαι για πράγματα που έχουν να κάνουν με την υγεία και τέτοια πράγμτα.

Κατερίνα: Πώς είναι που τα παιδιά μας μεγαλώνουν έτσι και το ένα είναι 9 και το άλλο 14;

Κρατερός: Ευλογία, χαρά…

Στο τέλος της κουβέντας, η Κατερίνα Καραβάτου εξομολογήθηκε πως: «Δεν ήταν εύκολο αυτό. Το περίμενα πώς και πώς και είχα πολύ μεγάλη αγωνία».