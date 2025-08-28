Η νέα ταινία του Πίτερ Φαρέλι για τον Σιλβέστερ Σταλόνε και το πώς έφταιξε το «Rocky»

0

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα βρίσκεται ο Αμερικανός ηθοποιός Άντονι Ιπόλιτο

Ο Πίτερ Φαρέλι (Peter Farrelly), ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης του «Green Book», ετοιμάζει μια νέα ταινία που θα αφηγηθεί την αληθινή, σχεδόν μυθιστορηματική ιστορία, του πώς ο Σιλβέστερ Σταλόνε (Sylvester Stallone) έφτιαξε το θρυλικό «Rocky» του 1976.

Η ταινία, με τίτλο «I Play Rocky», έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις, καθώς στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα βρίσκεται ο Αμερικανός ηθοποιός 'Αντονι Ιπόλιτο (Anthony Ippolito), ο οποίος έχει μια εκπληκτική ομοιότητα με τον Σταλόνε. Σύμφωνα με το World of Reel o ηθοποιός συμμετείχε στη μίνι σειρά «The Offer» για τα γυρίσματα του «Νονού».

Η νέα ταινία σε σενάριο του Πίτερ Γκαμπλ (Peter Gamble), θα επικεντρωθεί στην περίοδο που ο Σταλόνε ήταν ένας άγνωστος ηθοποιός με μια μερική παράλυση στο πρόσωπο και πρόβλημα στην ομιλία. Ο ίδιος είχε γράψει το σενάριο του «Rocky» και, παρά τις δελεαστικές προτάσεις από μεγάλα στούντιο, είχε αρνήθηκε να το πουλήσει αν δεν του επέτρεπαν να παίξει ο ίδιος τον πρωταγωνιστικό ρόλο, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «απορρίπτοντας μια προσφορά για χρήματα που θα του άλλαζαν τη ζωή, αντ' αυτού δουλεύει για ψίχουλα για να γυριστεί η ταινία, με τον ίδιο στον πρωταγωνιστικό ρόλο».

Το φιλμ ήταν η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του 1976 ενώ απέσπασε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας το Bραβείο Καλύτερης Ταινίας.

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης τον περασμένο χρόνο κυκλοφόρησε την κωμωδία «Ricky Stanicky», η οποία έλαβε θετικές κριτικές, ενώ στο παρελθόν είχε σκηνοθετήσει το «The Greatest Beer Run Ever». Η μεγάλη του επιτυχία, ωστόσο, παραμένει το «Green Book» του 2018, με το οποίο κέρδισε δύο Όσκαρ.