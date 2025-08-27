Η Μπέττυ Μαγγίρα υπερασπίζεται τον Μάνο Βουλαρίνο: «Νισάφι πια με την πολιτική ορθότητα!»

0

«Πόσο κακό είναι δηλαδή αυτό που είπε ο άνθρωπος και πέσατε να τον φάτε;»

Την ενόχλησή της για τη μαζική επίθεση που δέχθηκε στα social media ο Μάνος Βουλαρίνος εξέφρασε στο τελευταίο της post στο Instagram η Μπέττυ Μαγγίρα.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός, με αφορμή το επίμαχο σχόλιο του δημοσιογράφου για φωτογραφία της Νατάσας Μποφίλιου, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, έκανε τη δική της τοποθέτηση υπέρ της ελευθερίας στη σάτιρα.

«Δεν ξέρω τι σας έπιασε και πέσατε όλοι πάνω στον άνθρωπο. Είπε ότι η Νατάσα Μποφίλιου ρουφιέται. Και; Κακό είναι; Μια ζωή ρουφιέμαι κι εγώ! Στις φωτογραφίσεις, στις εκπομπές, ακόμα και στο τραγούδι με διαφραγματική αναπνοή. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι; Πόσο κακό είναι δηλαδή αυτό που είπε ο άνθρωπος και πέσατε να τον φάτε;», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μπέττυ Μαγγίρα, μη μπορώντας να κρύψει την ενόχλησή της.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια θύμισε την επική σκηνή στον «Ξυπόλυτο Πρίγκιπα» με τη Ζωζώ Σαπουντζάκη, όπου, όπως είπε χαρακτηριστικά, «ρουφιόταν, πετάγονταν τα πλευρά και όλοι το είχαμε προσέξει».

«Μετά μη μου παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα. Πώς να υπάρξει σάτιρα; «Κοντός» δεν μπορείς να πεις, «ψηλός» δεν μπορείς να πεις, «χοντρός» δεν μπορείς να πεις, «αδύνατος» δεν μπορείς να πεις… πώς θα τους λέμε όλους αυτούς ήθελα να ‘ξερα δηλαδή;», πρόσθεσε η Μπέττυ Μαγγίρα.