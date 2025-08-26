Σοφία Μουτίδου για τις ενέσεις αδυνατίσματος: «Έχω φάει τα μούτρα μου και έχω πει πως ο εχθρός είναι ύπουλος»

0

Τις δικές προσπάθειες για αδυνάτισμα κάνει η Σοφία Μουτίδου. Η ηθοποιός μίλησε για την τροφοεξάρτηση και τις ενέσεις αδυνατίσματος μέσα από το YouTube κανάλι της. Ισχυρίστηκε πως η ουσία για την αντιμετώπιση κάθε εξάρτισης είναι η ψυχολογία του ανθρώπου και όχι εξωτερικοί παράγοντες που μπορούν να δώσουν βραχυπρόθεσμες λύσεις.

«Όσον αφορά την τροφή -επειδή είναι κάτι το οποίο αφορά στη δική μου ζωή- βλέπω ότι δεν είναι βοηθητικές οι βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις. Ίσα-ίσα εμένα σε βάθος χρόνου μου έκαναν κακό οι βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις, γιατί με γέμισαν ελπίδες, οι οποίες αποδείχτηκαν πολύ φρούδες και η εξάρτηση επέστρεψε με κάποιο συμβάν ή με μία επιστροφή σε παλιές οικίες ασφαλείς συνήθειες που μου προσφέρουν ηδονή και χαλάρωση», περιγράφει η Σοφία Μουτίδου.

«Εννοείται πως άπαξ και κάποιος δεν κάνει κάτι το οποίο να είναι παράνομο ή που να είναι κακό για την υγεία του, θα το δοκιμάσει. Τι είναι όμως κακό και παράνομο για την υγεία μας; Δηλαδή αποδεικνύεται ότι ένα φάρμακο το οποίο είναι για άλλη νόσο, πλάγια-πλάγια συνταγογραφείται τις εποχές της Δυτικής κοινωνίας που ζούμε και για άλλες νόσους, όπως η παχυσαρκία κλπ.

Είναι για ένα ποσοστό και πάνω κατάχρηση, όπως και για ένα άλλο ποσοστό πιο κάτω. Ο άνθρωπος, ο οποίος έχει κιλά και απόγνωση, λέει ‘Γράψ’ το και σε εμένα’, οποιοδήποτε φάρμακο. Άραγε στο τέλος της ημέρας πόσο βοηθημένοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε το πρόβλημα και πού μπορούμε να βρούμε μια αληθινή και ουσιαστική προσέγγιση; Εγώ έχω φάει τα μούτρα μου και έχω πει πως ο εχθρός είναι ύπουλος», σημειώνει η ηθοποιός.

«Αυτή η σκέψη που θέλω να μοιραστώ είναι ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μακάρι να ήταν τόσο εύκολο. Μακάρι να ερχόταν κάποιος και να σου έλεγε ‘Να σου πω, θα πάρεις αυτό και σε δύο μήνες θα έχει τελειώσει η ιστορία. Θα δεις τον εαυτό σου αλλιώς και άπαξ και τον δεις αλλιώς, μετά δεν θα θες και εσύ’. Και αυτό μπορεί να συμβεί, αλλά και αυτό μπορεί να έχει μια ημερομηνία λήξης.

Αυτό που σίγουρα δεν έχει ημερομηνία λήξης είναι η προσπάθεια του κάθε ανθρώπου να νικήσει στην κυριολεξία τους προσωπικούς του δαίμονες. Είναι μια φράση που φοριέται πολύ αλλά έτσι είναι τριβόλια αυτά, τα οποία μας ταλανίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν είναι μόνο ένα. Μακάρι να ήταν μόνο η τροφοεξάρτηση στους τροφοεξαρτώμενους και το αλκοόλ σε αυτούς που έχουν θέμα με το αλκοόλ. Είναι πολλά και είναι βαθιά ριζωμένα και δεν είναι εύκολη η προσέγγισή τους», εξομολογείται η Σοφία Μουτίδου.