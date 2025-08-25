«Μετά την ληστεία και την αρπαγή, δεν κυκλοφορώ ποτέ μόνη μου», εκμυστηρεύτηκε η πρώην Star Ελλάς, Διονυσία Κουκίου

0

«Μετά από το γεγονός άλλαξαν πάρα πολλά», είπε η τέως παίκτρια του My Style Rock και του Big Brother

Το πώς άλλαξε η ζωή της εκμυστηρεύτηκε η Διονυσία Κουκίου μετά την ληστεία σε βάρος της. Η πρώην εστεμμένη Σταρ Ελλάς και παίκτρια του My Style Rock και του Big Brother μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» και στον δημοσιογράφο, Αρτ Αντιμιάν και παραδέχθηκε ότι έπειτα από την αρπαγή της «άλλαξαν πάρα πολλά».

«Εκείνη στιγμή που στέφθηκα Star Ελλάς δεν την κατάλαβα ποτέ. Θυμάμαι ότι πεινούσα πάρα πολύ και έλεγα “άντε να τελειώνουμε να πάμε να φάμε”. Δεν ψωνίστηκα καθόλου, χειρότερη ήμουν πριν τον τίτλο. Πήρα μια επιβεβαίωση και χαλάρωσα. Από πλαστικές επεμβάσεις θα κάνω ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει για να μην φαίνεται ο χρόνος που περνάει», είπε αρχικά η Διονυσία Κουκίου και πρόσθεσε:

«Έχω κάνει κατάψυξη ωαρίων. Είχα κάνει κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις στα γυναικολογικά μου και αποφάσισα με τον γιατρό μου να κάνουμε κατάψυξη ωαρίων».

Το 2021 η Διονυσία Κουκίου είχε πέσει θύμα άγριας ληστείας. «Με είχαν ληστέψει. Θεωρείται αρπαγή, επειδή με κράτησαν πολύ ώρα. Μετά από το γεγονός άλλαξαν πάρα πολλά. Δεν ήρθα μόνη εδώ, με φέρανε. Δεν κυκλοφορώ ποτέ μόνη μου», αποκάλυψε.