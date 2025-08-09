Πέτρος Λαγούτης για Big Brother: «Το αντιμετώπισα σαν ένα κοινωνικό πείραμα»

0

«Προσπάθησα από την αρχή να το δω με θετικό μάτι όλο αυτό»

Λίγο καιρό μετά το τέλος του φετινού κύκλου Big Brother στον ΣΚΑΪ, ο Πέτρος Λαγούτης παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγαρη. Ο ηθοποιός εξήγησε πως προσπάθησε να δει το εν λόγω ριάλιτι σαν ένα κοινωνικό πείραμα δηλώνοντας παρών για έναν ακόμη κύκλο τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

«Προσπάθησα από την αρχή να το δω με θετικό μάτι όλο αυτό. Με ενδιέφερε το κομμάτι της παρουσίασης και εκεί επικεντρώθηκα στα live και στο πως εγώ θα υπάρξω με έναν τρόπο που να είμαι ικανοποιημένος και νομίζω ότι τα κατάφερα σε έναν καλό βαθμό», είπε ο Πέτρος Λαγούτης και εξήγησε:

«Ταυτόχρονα, έβλεπα και όλο το πρόγραμμα, το οποίο επίσης αντιμετώπισα σαν ένα κοινωνικό πείραμα με 16 ανθρώπους που έπρεπε να τους μάθω μέσα από την καθημερινότητα τους. Η αλήθεια είναι ότι έφτασα σε ένα σημείο που ευχαριστήθηκα πολύ αυτό που έκανα. Προσπάθησα να το κάνω με όσο καλύτερο τρόπο γίνεται και πιστεύω ότι καταφέραμε να αναβαθμίσουμε τα live».

Παράλληλα, όσον αφορά το ενδεχόμενο ενός νέου κύκλου Big Brother, ο Πέτρος Λαγούτης δήλωσε στη συνέντευξη του πως «θα το συζητούσα πολύ σοβαρά, δεν μπορώ να πω αν θα δεχόμουν γιατί είναι συνδυασμός πραγμάτων. Ειλικρινά ως διαδικασία, αυτό που είχα να κάνω εγώ, το χάρηκα και το διασκέδασα πάρα πολύ».