H Γλυκερία ακύρωσε συναυλία στη Χαλκιδική υπό τον φόβο άγριων επεισοδίων

Επειδή είχε τραγουδήσει στο Ισραήλ εν μέσω του πολέμου στην Γάζα

Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για απόψε, Σάββατο 23/8, συναυλία της Γλυκερίας στο Φεστιβάλ Σάνης. Με μία ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook, η ομάδα της τραγουδίστριας γνωστοποίησε την απόφασή της να αποσύρει τη συμμετοχή της από τη διοργάνωση, κάνοντας λόγο για «οργανωμένες πιέσεις και καλέσματα σε επεισόδια από το κίνημα BDS και τους υποστηρικτές του».

Πριν από λίγους μήνες και στην κορύφωση της ανθρωπιστικής κρίσης στην Παλαιστίνη, η Γλυκερία είχε βρεθεί στο στόχαστρο των επιθέσεων λόγω της απόφασής της να τραγουδήσει στο Ισραήλ, την ώρα που στη Λωρίδα της Γάζας συντελείτο επιχείρηση γενοκτονίας.

«Αγαπητοί φίλοι,

Με μεγάλη λύπη σας ενημερώνουμε ότι, παρά την προγραμματισμένη συμμετοχή της Γλυκερίας στη συναυλία–αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου στο Sani Festival, η εμφάνισή της δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε έπειτα από σοβαρή εκτίμηση των συνθηκών που διαμορφώθηκαν, καθώς οργανωμένες πιέσεις και καλέσματα σε επεισόδια από το κίνημα BDS και τους υποστηρικτές του θα μπορούσαν να διαταράξουν την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. Παρά τη σαφή πρόθεση των τοπικών αρχών να αποτρέψουν τέτοιες ενέργειες, ο κίνδυνος εκτεταμένων επεισοδίων οδήγησε στη δύσκολη αλλά υπεύθυνη απόφαση η καλλιτέχνις να μη συμμετάσχει», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η καλλιτεχνική ομάδα της τραγουδίστριας.

Η Γλυκερία, σε όλη την πορεία της, υπηρέτησε το ελληνικό τραγούδι με ήθος, συνέπεια και αγάπη προς το κοινό, χωρίς ποτέ να απασχολήσει με οτιδήποτε πέρα από την τέχνη της. Η μουσική της είχε και έχει στόχο να ενώνει, όχι να διχάζει. Τέτοιες φανατικές πρακτικές δεν μπορούν να μειώσουν την αξία ούτε της διαδρομής της ούτε του μηνύματος που φέρει η τέχνη της.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια και να εκφράσουμε τη βαθιά μας εκτίμηση για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στη Γλυκερία όλα αυτά τα χρόνια.

Το μουσικό ταξίδι της Γλυκερίας συνεχίζεται, και πολύ σύντομα θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις για τις προσεχείς εμφανίσεις της.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα της Γλυκερίας».