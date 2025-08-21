Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η μητρότητα είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου

0

«Παράλληλα, έχει μια ομορφιά όλο αυτό το πράγμα, το να είσαι 24 ώρες το 24ωρο με το μωρό σου»

Με βίντεο που ανήρτησε στο TikTok η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μίλησε για την μητρότητα. Η δημοσιογράφος έγινε μητέρα για πρώτη φορά τον περασμένο Ιούλιο και φυσικά άλλαξε η καθημερινότητά της.

«Έχω πάρα πολύ καιρό να σας μιλήσω, αλλά ειλικρινά ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Το μωρό απαιτεί όλη την προσοχή και δικαιολογημένα. Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου. Αλλά παράλληλα, έχει μια ομορφιά όλο αυτό το πράγμα, το να είσαι 24 ώρες το 24ωρο με το μωρό σου. Είναι μαγικό. Όσες και όσοι έχετε παιδάκια, θα καταλάβετε για ποιο πράγμα μιλάω.

Ο μπέμπης μεγαλώνει. Είναι πανέμορφος. Τι θα έλεγα για το παιδί μου; Είναι πολύ ήσυχο μωράκι… Δεν κοιμόμαστε. Έχουμε να κοιμηθούμε… πόσο είναι τώρα ο μπέμπης; Γενικότερα, ενώ είναι πάρα πολύ ήσυχο μωρό, δυσκολεύεται στο να τον πάρει ο ύπνος. Θα ήθελα να μου πείτε κάποια tips πάνω σε αυτό» αναφέρει στο βίντεό της η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.