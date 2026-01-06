Μάρα Ζαχαρέα: Όταν γνωριστήκαμε με τον Θόδωρο Ρουσόπουλο, δεν μου έδωσε πολλή σημασία στην αρχή, μετά κατάλαβε ποιο ήταν το σωστό

0

«Γνωριστήκαμε το ’89 και παντρευτήκαμε το ’92»

Για την πορεία της στον χώρο της δημοσιογραφίας, τα παιδιά της και τον σύζυγο της, Θοδωρή Ρουσόπουλο μίλησε η Μάρα Ζαχαρέα, η οποία ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» ανήμερα των Θεοφανίων.

«Δεν μπορώ να σου πω ότι έχω κάποιο ανεκπλήρωτο όνειρο στη δημοσιογραφία. Ένα πράγμα που ίσως θα σκεφτόμουνα, γιατί εγώ ξεκίνησα από εφημερίδες, από περιοδικά, από ραδιόφωνο, κατέληξα στην τηλεόραση και η τηλεόραση είναι αυτή που τελικά μ’ αρέσει και μου πηγαίνει περισσότερο. Δεν ξέρω αν θα δοκίμαζα να κάνω εκπομπές με συνεντεύξεις, εκπομπές λόγου.

Αλλά τώρα πια στη δική μας εποχή, δεν πολυφοριούνται η αλήθεια είναι και γι’ αυτό και σταδιακά έχουνε σταματήσει. Είναι μόνο σε κανάλια μη πανελλαδικής εμβέλειας. Όταν εγώ ξεκίνησα τη δημοσιογραφία, υπήρχαν τέτοιες εκπομπές. Ίσως λοιπόν έκανα και αυτό παράλληλα με τις ειδήσεις. Από κει και πέρα, δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο», είπε η Μάρα Ζαχαρέα.

«Η θητεία του συζύγου μου λήγει τώρα, 31 Ιανουαρίου. Θα ξαναβρούμε τις ισορροπίες μας και τους ρυθμούς μας σιγά-σιγά. Μου έλειπε αυτά τα δυο χρόνια. Ξέρεις, μερικές φορές όταν είσαι με έναν άνθρωπο πάρα πολλά χρόνια μαζί, γίνεται κάτι αστείο. Δηλαδή όταν δεν είναι, σου λείπει, και μετά όταν είναι, γίνεται κάτι και λες “αχ, καλά είχα την ησυχία μου χθες που ταξίδευε”», περιγράφει με χιούμορ η anchorwoman του Star.

«Γνωριστήκαμε το ’89 και παντρευτήκαμε το ’92. Πρώτη φορά θα μείνουμε μόνοι μας, τα παιδιά έχουν φύγει. Γνωριστήκαμε μέσω της φίλης μου, της Ελένης Καλογεροπούλου. Γιατί εγώ είχα έρθει από την Αγγλία πριν από λίγο καιρό, οπότε δεν ήξερα πολύ κόσμο ακόμα από τους δημοσιογράφους. Σίγουρα του μίλησε για μένα.

Κάπως έγινε και βρεθήκαμε, νομίζω ότι τότε καλύπταμε το ίδιο ρεπορτάζ. Εντάξει ο Θόδωρος είχε ήδη μπει στην αρχισυνταξία του πολιτικού και κάπως γνωριστήκαμε. Δεν μου έδωσε πάρα πολύ σημασία απ’ την αρχή», αφηγείται η Μάρα Ζαχαρέα στη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Μετά από 4-5 μήνες όμως κατάλαβε ποιο ήταν το σωστό που έπρεπε να κάνει στη ζωή του!», συμπλήρωσε χαριτολογώντας η Μάρα Ζαχαρέα.