Νάντια Μουρούζη για Δημήτρη Παπαμιχαήλ: «Χώρια από αυτά που λέγονται, ήταν ένας ιδιαίτερα αξιόλογος άνθρωπος»

Στο ένθετο DocVille του Documento μίλησε η Νάντια Μουρούζη. Την ηθοποιό συνάντησε ο δημοσιογράφος, Αντώνης Μποσκοΐτης, με μία από τις ερωτήσεις να επικεντρώνεται στη σχέση της με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, τα τελευταία χρόνια πριν εκείνος «φύγει» τον Αύγουστο του 2004.

«Ήμουν η τελευταία σχέση του. Από το ’90 κάτι και μετά, τον συναντούσα επί 4-5 χρόνια στον ίδιο τόπο διακοπών. Χώρια από αυτά που λέγονται, πιστεύω ότι ήταν ένας ιδιαίτερα αξιόλογος άνθρωπος και πολύ ευαίσθητος», δηλώνει η Νάντια Μουρούζη για τον αείμνηστο ηθοποιό.

Τον γνωρίσατε μάλλον σε μια παρακμιακή περίοδο του βίου του…

«Ήταν κάπως έτσι, ισχύει. Είχε αυτές τις σκέψεις μ’ ένα παράπονο για όλους: «Αυτοί που μου κάνανε το ένα και το άλλο» συνήθιζε να λέει. Περάσαμε καλά μαζί όμως, αφού μέσα σ’ όλα αυτά είχε και πάρα πολύ χιούμορ», απάντησε η Νάντια Μουρούζη και συμπλήρωσε:

«Με τον Δημήτρη πολύ στενά ζήσαμε για 3-4 χρόνια χωρίς να παντρευτούμε. Του είχα σταθεί ύστερα από εγχειρήσεις που είχε κάνει. Μη φανταστείτε ότι αναπολούσε ιδιαίτερα το παρελθόν του, δεν θα τον άκουγες να λέει «Αχ, να ήμουν σαν τότε». Κι αν ακόμη μοιραζόταν ιστορίες από τον παλιό κινηματογράφο, τις περνούσε μέσα από ένα πρίσμα καυστικού χιούμορ.

Πρόσφατα φτιάχτηκε το «Καμαρίνι του Δημήτρη» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Έδωσα όσα θεατρικά αντικείμενα είχα δικά του, έδωσαν και από το ΚΘΒΕ ένα πολύ ωραίο κοστούμι του κι έτσι στήθηκε το καμαρίνι του».