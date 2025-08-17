«Τους πέταξε έξω από το σπίτι στην τελευταία τους συνάντηση», λέει ο δικηγόρος του Μαζωνάκη

0

«Είναι σε εξαιρετική κατάσταση, είναι υγιής, απλά είναι πικραμένος και αγανακτισμένος»

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από την εισαγγελική εντολή, σύμφωνα με την οποία ο τραγουδιστής οδηγήθηκε στο Δρομοκαΐτειο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο.

Όπως κατήγγειλε ο Γιώργος Μερκουλίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, συγγενείς του τραγουδιστή μεθόδευσαν τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρικό ίδρυμα, καθώς μετά την τελευταία επεισοδιακή τους συνάντηση μαζί του, εκείνος τους πέταξε έξω από το σπίτι του και ετοίμαζε μηνύσεις σε βάρος τους. Παράλληλα, ο κύριος Μερκουλίδης εκφράζει την αισιοδοξία του πως αύριο, Δευτέρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα λάβει το πολυπόθητο εξιτήριο.

«Ουδέποτε ζήτησε να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Είμαστε πεπεισμένοι και σίγουροι ότι την πρώτη εργάσιμη μέρα, τη Δευτέρα θα βγει από αυτό το κολαστήριο. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση, είναι υγιής, απλά είναι πικραμένος και αγανακτισμένος. Όλα αυτά είναι ψευδή, συκοφαντικά και άθλια. Δεν είχαν καθημερινή επαφή και συναναστροφή», τονίζει ο δικηγόρος του τραγουδιστή.

«Η μοναδική επαφή ήταν πριν από ένα μήνα περίπου που πήγαν στο σπίτι του και τους είπε ότι δεν θέλει καμία επικοινωνία μαζί τους και ότι θα τα πουν στις αίθουσες των δικαστηρίων. Τους έβγαλε έξω από το σπίτι του. Η αδελφή του ζήτησε να μεταφερθεί σε ιδιωτική μονάδα που είχε κανονίσει με αίτημα στην εισαγγελία», πρόσθεσε ο κύριος Γιώργος Μερκουλίδης.