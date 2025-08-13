Ονειρικές διακοπές για Γιώργο Λιάγκα και Μαρία Αντωνά σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο στο Παλέρμο

0

Βίντεο από την εξόρμηση του ζευγαριού στη Σικελία

Καλοκαιρινές διακοπές στη γειτονική Ιταλία απολαμβάνουν ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά. Το ζευγάρι επισκέφθηκε τη Σικελία και συγκεκριμένα το Παλέρμο, όπου διέμεινε σε ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο. Στις εγκαταστάσεις του περιλαμβάνεται γήπεδο τένις, ενώ συγκεντρώνει εντυπωσιακή βαθμολογία 4,8 αστέρων στο διαδίκτυο.

Το ρεπορτάζ για το ταξίδι τους παρουσίασε η Άννα Ζηρδέλη στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού» του OPEN το πρωί της Τετάρτης (13/8), δείχνοντας τα stories που ανέβασαν η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιάγκας στο Instagram.

Στα πλάνα που μοιράστηκε το ζευγάρι με τους διαδικτυακούς του φίλους βλέπουμε το εντυπωσιακό εσωτερικό μέρος του ξενοδοχείου, με τους πολυελαίους και το πιάνο στο lobby.

Η θέα προς τη θάλασσα κόβει την ανάσα.