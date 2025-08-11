Δήμητρα Παπαδήμα: Ένιωθα ανίκανη να γίνω μάνα, ακόμα νιώθω

0

«Η μάνα είναι ο… κατά φαντασίαν εγγυητής»

Αποκαλυπτική ήταν η Δήμητρα Παπαδήμα στην συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα On Time και τη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου. Η ηθοποιός μίλησε για τον απαιτητικό ρόλο της μητέρας αποκαλύπτοντας πως ένιωθε, όπως και νιώθει ακόμα, ανίκανη να τον υποστηρίξει πλήρως.

«Ναι, σίγουρα, ο Γιάννης (σ.σ. Μποσταντζόγλου) μου με ισορρόπησε. Με έπεισε να κάνουμε παιδί. Ο Γιάννης με ηρέμησε με έναν τρόπο, δεν ξέρω πως. Με έβαλε σε μια εγρήγορση και άρχισα να γράφω ή να φανερώνω τα κρυμμένα μου γραπτά, γιατί είναι ο πρώτος που τα διάβασε, εκεί γύρω στα τριάντα μου. Ο Γιάννης με έβαλε σε αυτό το μονοπάτι», είπε σχετικά η Δήμητρα Παπαδήμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δεν είχες σκεφτεί τον εαυτό σου μαμά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ένιωθα ανίκανη να γίνω μάνα. Ακόμα και τώρα νιώθω ανίκανη. Θεωρώ ότι η μάνα είναι «ο κατά φαντασίαν εγγυητής». Έχω γράψει και ποίημα. Δεν βάζω εγγυήτρια. Εγγυητής. Η μάνα είναι και πατέρας και μάνα. Τι μπορεί να σου εγγυηθεί η μάνα; Θα είσαι ευτυχισμένος στη ζωή σου. Με αυτά τα δυστυχήματα που γίνονται και τόσα άλλα μπορεί να σου εγγυηθεί μια μάνα ότι θα ζήσεις μέχρι τα βαθιά γεράματα; Μπορεί να σου εγγυηθεί μια μάνα ότι θα βρεις μια καλή δουλειά; Έναν άντρα σοβαρό για να κάνεις οικογένεια; Όταν όμως μεγαλώνεις το μωρό σου, όπως τόσες και τόσες μάνες, του μίλαγα και του έλεγα: «Θα μεγαλώσεις, θα σε αγαπάμε, θα σε προστατεύουμε, θα κάνω ό,τι μπορώ για σένα».

Και αυτή, καθώς την θήλαζα, άφηνε τη θηλή και έβγαζε μικρές κραυγούλες. Ένιωθα τότε ότι μπορούσα να την προστατεύσω από τα πάντα. Και τελικά αποδεικνύεται πως όχι. Μάνα κατά φαντασίαν εγγυητής. Αυτό με τρελαίνει.