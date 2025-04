Ο Τζέιμς Λ. Μπρουκς θα τιμηθεί για τα επιτεύγματά του στη μεγάλη οθόνη με το βραβείο Cinema

0

Η καριέρα του εκτείνεται σε έξι δεκαετίες

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος Τζέιμς Λ. Μπρουκς με καριέρα που εκτείνεται σε έξι δεκαετίες, θα προσθέσει άλλη μια στη λίστα των διακρίσεών του, το βραβείο Cinema Vérité από το CinemaCon για τα επιτεύγματά του στη μεγάλη οθόνη.

Το βραβείο θα απονεμηθεί αύριο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των Walt Disney Studios μέσα στο Κολοσσαίο στο Caesars Palace στο Λας Βέγκας.

Η νέα ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζέιμς Λ. Μπρουκς «Ella McCay» θα κυκλοφορήσει από τα 20th Century Studios στις 19 Σεπτεμβρίου.

«Αν κάποιος ενσαρκώνει την ουσία της αυθεντικής δημιουργίας ταινιών, αυτός είναι ο Τζέιμς Λ. Μπρουκς, καθώς η φιλμογραφία του αντιπροσωπεύει έναν κινηματογράφο αλήθειας» δήλωσε ο Μιτς Νόιχάουζερ, διευθύνων σύμβουλος του CinemaCon.

«Τις τελευταίες έξι δεκαετίες, έχει σκηνοθετήσει ταινίες όπως Terms of Endearment, Broadcast News και As Good as It Gets που έχουν κάνει το κοινό σε όλο τον κόσμο να γελάσει, να κλάψει και να προβληματιστεί για τη ζωή με τρόπους που είναι αναμφισβήτητα ειλικρινείς» υπογράμμισε.

Ο Μπρουκς ξεκίνησε την καριέρα στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας ως κλητήρας στο CBS προτού λάβει μια πολυπόθητη συναυλία ως συντάκτης ειδήσεων. Άρχισε να γράφει σενάρια για τηλεοπτικές σειρές και δημιούργησε τα σίριαλ Room 222, The Mary Tyler Moore Show, Rhoda, Lou Grant και Taxi.

Το σκηνοθετικό του ντεμπούτο σε μεγάλου μήκους ταινία έγινε με το φιλμ Σχέσεις Στοργής (Terms of Endearment) με το οποίο κέρδισε τρία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων, Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο ιδρυτής της Gracie Films είναι επίσης δημιουργός των ταινιών Broadcast News, As Good as It Gets, Spanglish και How Do You Know? και εκείνος που άλλαξε την τηλεοπτική ιστορία με τους Simpsons. Οι διακρίσεις του περιλαμβάνουν επίσης δύο βραβεία Peabody, τιμητικές διακρίσεις από το Σωματείο Σκηνοθετών, το Σωματείο Παραγωγών και το Σωματείο Σεναριογράφων.

To CinemaCon διοργανώθηκε πρώτη φορά το 2011 και από τότε εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη και πιο σημαντική συγκέντρωση για την παγκόσμια βιομηχανία κινηματογράφων.

Φέτος διοργανώνεται στο Caesars Palace στο Λας Βέγκας από τις 31 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου 2025 με παρουσίαση ταινιών και εκδηλώσεις με τους μεγαλύτερους αστέρες, παραγωγούς και σκηνοθέτες.