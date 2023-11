Πότε και πού θα παιχτεί η σειρά ντοκιμαντέρ για το δημοφιλές συγκρότημα BTS

0

Έχει ονομαστεί «BTS Monuments: Beyond the Star»

To Disney+ ετοιμάζεται για την κυκλοφορία της σειράς ντοκιμαντέρ «BTS Monuments: Beyond the Star».

Η υπηρεσία streaming κυκλοφόρησε τρέιλερ και ανακοίνωσε ότι η πρεμιέρα του αποτελούμενου από οκτώ επεισόδια ντοκιμαντέρ αναμένεται τον Δεκέμβριο.

Το «BTS Monuments» εξερευνά τα θετικά και τα αρνητικά που έχει βιώσει το συγκρότημα της K-pop κατά τη διάρκεια της 10χρονης καριέρας του. Στο ντοκιμαντέρ περιλαμβάνονται νέες συνεντεύξεις, συναυλίες και στιγμές από τα παρασκήνια των συναυλιών με τα μέλη των BTS RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V και Jungkook.

Σε στιγμιότυπα που παρουσιάζονται στο τρέιλερ τα μέλη των BTS αποκαλύπτουν πώς ένιωσαν όταν συναντήθηκαν, τις δυσκολίες της απομόνωσης κατά τη διάρκεια της COVID -19 και το πάρτι γενεθλίων-έκπληξη στον J-Hope. Τα δύο πρώτα επεισόδια του «BTS Monuments: Beyond the Star» με τίτλο «Η αρχή» και «Εφηβεία» θα προβληθούν στις 20 Δεκεμβρίου στο Disney+.

Το συγκρότημα σχεδιάζει επανένωση το 2025, αφού τα μέλη του εκπληρώσουν τα στρατιωτικά τους καθήκοντα, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ. Ο Jung Kook είπε πρόσφατα στον Ζέιν Λόου της Apple Music ότι ανυπομονεί πολύ για την επανασύνδεση. «Καθώς προετοιμαζόμουν ως σόλο καλλιτέχνης και επίσης εμφανίστηκα ως σόλο μουσικός… υπήρξαν στιγμές που μου έλειπε πραγματικά να είμαι στο γκρουπ» παραδέχτηκε. «Όταν ήμουν στην αίθουσα αναμονής ή στεκόμουν μόνος μου στη σκηνή ή έτρωγα με το προσωπικό. Ήμασταν πάντα μαζί τόσα χρόνια που ένιωθα το κενό, επειδή δεν ήταν δίπλα μου. Ξέρεις, μου λείπουν. Και τους σκεφτόμουν. Υποθέτω λοιπόν ότι εκείνη η χρονιά θα μπορούσε να φαίνεται μακρινή, αλλά δεν θέλω να σκέφτομαι έτσι. Νομίζω ότι η συνέργεια των BTS το 2025 θα είναι απίστευτη. Ανυπομονώ πολύ» σημείωσε.