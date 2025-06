Στην τελική ευθεία τα γυρίσματα της βραβευμένης κωμικής σειράς «Only Murders in the Building»

0

Η παραγωγή της πέμπτης σεζόν της βραβευμένης με Emmy σειράς του Hulu (στην Ελλάδα προβάλλεται από το Disney Plus) , «Only Murders in the Building», βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Οι κάμερες έχουν σχεδόν ολοκληρώσει το έργο τους, με τα γυρίσματα να αναμένεται να ολοκληρωθούν σε λίγες ημέρες, όπως αποκάλυψε ο εκτελεστικός παραγωγός Νταν Φόγκελμαν στο Collider.

Από το ντεμπούτο το 2021 με βασικούς πρωταγωνιστές τον Στιβ Μάρτιν ως Charles, τον Μάρτιν Σορτ ως Oliver και την Σελίνα Γκόμεζ ως Mabel, η αγαπημένη σειρά έχει αναδειχθεί σε πολιτιστικό φαινόμενο, σπάζοντας τα ρεκόρ της πιο επιτυχημένης πρεμιέρας σε κωμωδία στην ιστορία του Hulu και στη συνέχεια ως η κωμική σειρά με τις περισσότερες προβολές στην πλατφόρμα.

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον Μάρτιο και τα δέκα επεισόδια της πέμπτης σεζόν υπόσχονται νέες ίντριγκες και μυστηριώδεις θανάτους στο διάσημο συγκρότημα πολυκατοικιών Arconia. Η ημερομηνία πρεμιέρας δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή αλλά αναμένεται τον Αύγουστο, ακολουθώντας το ετήσιο πλάνο κυκλοφορίας της σειράς.

Στα νέα επεισόδια επιστρέφουν η Μέριλ Στριπ ως Loretta Durkin-Putnam, ο Μάικλ Σίριλ Κρίτον ως Howard, η Τζάκι Χόφμαν ως Uma και η Ντα' Βάιν Τζόι Ράντολφ ως ντετέκτιβ Williams. Η Τέα Λεόνι η οποία εμφανίστηκε για λίγο στο φινάλε της 4ης σεζόν, συμμετέχει ως Sofia Caccimelio. Η νέα σεζόν θα καλωσορίσει επίσης τον δύο φορές βραβευμένο με Όσκαρ Κρίστοφ Βαλτς και τους Ρενέ Ζελβέγκερ, Κίγκαν-Μάικλ Κι, Μπόμπι Καναβάλε, Μπίνι Φέλντσταϊν, Λόγκαν Λέρμαν και Τζερμέιν Φάουλερ.

Τα γυρίσματα έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες τοποθεσίες της Νέας Υόρκης. Πρόσφατα γυρίστηκαν σκηνές στο Στάτεν Άιλαντ κοντά στο διάσημο σπίτι που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία «Ο Νονός».

Η 5η σεζόν θα επικεντρωθεί στη δολοφονία του επί χρόνια θυρωρού του κτιρίου, Lester (Τέντι Κολούκα) το πτώμα του οποίου βρέθηκε στο σιντριβάνι κατά τη διάρκεια του φινάλε της προηγούμενης σεζόν. Επίσης θα ασχοληθεί με την εξαφάνιση του Nicky «The Neck» Caccimelio, η σύζυγός του οποίου (Λεόνι) «προσέγγισε τους πρωταγωνιστές για να την ερευνήσουν».

Ο συν-δημιουργός Τζον Χόφμαν είχε δηλώσει στο παρελθόν στο Screenrant ότι «η σειρά είναι μία από εκείνες [όπου] όλοι όσοι συμμετέχουν είναι χαρούμενοι. Kαι μιλάω για λογαριασμό όλων».