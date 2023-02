«Ιστορίες Γυναικών»: Η νέα ζώνη ντοκιμαντέρ του Novalifε

0

Κάθε Τρίτη στις 21:00 ιστορίες γυναικών που εμπνέουν, πρωταγωνιστούν, προκαλούν, είναι χαρισματικές και είναι αληθινές

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023. Οι «Ιστορίες Γυναικών», η νέα ζώνη ντοκιμαντέρ στο αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας και διασκέδασης, το Novalifε, έρχεται να καθηλώσει κάθε Τρίτη στις 21:00 τους συνδρομητές με γοητευτικές, μυστηριώδεις και δυναμικές γυναίκες που έγραψαν ιστορία!

Η νέα ζώνη φωτίζει εμπνευσμένες γυναικείες βιογραφίες, πραγματικές ιστορίες, πορτρέτα ηθοποιών και fashion icons καθώς και γυναικών της διπλανής πόρτας σε όλο τον κόσμο που έκαναν τη δική τους σημαντική ανακάλυψη. Μετά το ντοκιμαντέρ - βιογραφία για την Audrey Hepburn που άφησε εποχή αλλά και την ιστορία του παγκοσμίου φαινομένου της μοναδικής Barbie, οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα να δουν όλες τις Τρίτες του Φεβρουαρίου ντοκιμαντέρ για Γυναίκες που άφησαν το στίγμα τους.

Την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου (21:00) θα κάνει πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ «The Killer Nanny: Did She Do it?». 25 χρόνια μετά τη πολύκροτη δίκη της Λουίζ Γούντγουορντ, της νταντάς που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του ηλικίας 8 μηνών Μάθιου, το ντοκιμαντέρ επανεξετάζει τα στοιχεία και παρουσιάζει συνεντεύξεις με τους άμεσα εμπλεκόμενους.

Μία εβδομάδα μετά, την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου (21:00) κάνει πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ «Agatha Christie: 100 Years of Poirot and Miss Marple». 100 χρόνια μετά τη δημοσίευση του πρώτου μυθιστορήματος της Αγκάθα Κρίστι, το επετειακό αυτό ντοκιμαντέρ εξετάζει 10 από τα πιο εμβληματικά έργα της και αποκαλύπτει στοιχεία για τη ζωή της ‘βασίλισσας της αστυνομικής λογοτεχνίας’.

Ακολουθεί την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου (21:00) η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Manolo: The Boy Who Made Shoes for Lizards».

Οι ψηλοτάκουνες γόβες Μανόλο Μπλάνικ λόγω της ιδιαίτερης κατασκευής, της φινέτσας και του θηλυκού design θεωρούνται μοναδικές και ύμνος στη γυναικεία κομψότητα. Καμία γυναίκα δεν θα έλεγε όχι σ' ενα ζευγάρι Μανόλο Μπλάνικ! Μια διεισδυτική ματιά στη ζωή και την πορεία, ενός από τους σπουδαιότερους σχεδιαστές γυναικείων παπουτσιών παγκοσμίως, του Μανόλο Μπλάνικ!

Μέσα από μοναδικές συνεντεύξεις, γνωρίζουμε τον άνθρωπο πίσω από τις θρυλικές γόβες-στιλέτο που όλες οι γυναίκες θέλουν να αποκτήσουν.

Τέλος, την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου (21:00) κάνει πρεμιέρα το «Who Is Ghislaine Maxwel?l». Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί την Γκισλέιν Μάξγουελ, κόρη του μεγιστάνα Ρόμπερτ Μάξγουελ, από τα παιδικά της χρόνια, τη μετάβασή της στη Νέα Υόρκη, τη γνωριμία και τη ζωή της με τον Τζέφρι Επσταϊν και την επακόλουθη πτώση της.

