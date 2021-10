Βάνα Μπάρμπα για τις δηλώσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις – «Η άποψή μου δεν αλλάζει»

0

«Καμιά φορά αλλάζει και δεν ξέρεις ποιος είναι το θύμα και ποιος ο θύτης. Είναι περίεργο»

Πρεμιέρα έκανε το After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά και πρώτη του καλεσμένη ήταν η Βάνα Μπάρμπα, η οποία μεταξύ άλλων μίλησε και για το #Me Too αλλά και για δηλώσεις που είχε κάνει και είχαν προκαλέσει αντιδράσεις.

«Θα πω αυτό που είπε πρόσφατα ο κ. Μπέζος. Όταν ένας άνθρωπος είναι στα κάτω του, καλό είναι να μην λέμε τίποτα. Όποιος περνά τον δικό του Γολγοθά, καλό είναι να σιωπούμε μέχρι να βγει το πόρισμα για να μιλήσουμε. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου και δεν αλλάζει. Θα κρατήσω, όσο μπορώ, μια σιωπή. Δεν είχα ακούσει ποτέ κάτι, ήξερα ότι υπήρχαν στον χώρο μας. Και πιο παλιά πάντα υπήρχαν οι άντρες που μας έβλεπαν ερωτικά και πάντα υπάρχει αυτό της εξουσίας και του θύματος με τον θύτη. Καμιά φορά αλλάζει και δεν ξέρεις ποιος είναι το θύμα και ποιος ο θύτης. Είναι περίεργο» ανέφερε η Βάνα Μπάρμπα.

«Βεβαίως κι έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση αλλά επειδή ήμουν παιδί της επαρχίας, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το χτυπήσω εκείνη την ώρα. Μάλιστα ένας μεγάλος παραγωγός που πήγε να μου δώσει δουλειά, με κοιτούσε στο μπούστο και σηκώθηκα κι έφυγα, λέγοντάς του να με κοιτά στα μάτια. Δεν είναι αυτό που λένε Βάνα εσύ είσαι μάγκας. Κι εγώ μικρή ήμουν τότε. Κάθε γυναίκα να παίρνει τη δύναμη της ψυχής της στα χέρια της και να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Να μην αφήσει τον χρόνο να την βλάψει. Αυτή είναι η δική μου συμβουλή, μετά από τόσα χρόνια. Εμείς δηλαδή τι κάναμε; Ζούσαμε στην χλιδή; Αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσουμε τον άλλον. Την ίδια στιγμή ύψωσε το ανάστημά σου και μην φοβηθείς τίποτα και κανένα» συμπλήρωσε η Βάνα Μπάρμπα.