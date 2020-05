Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του τύπου ανάρτησε το υπουργείο Εξωτερικών στο twitter, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

«Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου- Ας αναλογιστούμε τη σημασία της αξιόπιστης δημοσιογραφίας», σημειώνει.

"Η Ελλάδα υποστηρίζει ενεργά την ελευθερία του τύπου και την προάσπιση της ασφάλειας των δημοσιογράφων απανταχού".

On #WorldPressFreedomDay let us all reflect on the importance of accurate and reliable journalism.#Greece remains committed to #PressFreedom & to upholding the safety and security of journalists everywhere, also taking relevant initiatives within the #UN to this end. #WPFD2020 https://t.co/67cMwi3vXr

