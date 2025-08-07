ΥΠΕΞ για ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου: Αναμενόμενη η αντίδραση αφού εκκρεμεί η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών

0

«Η βούληση της Αιγύπτου είναι τα θέματα αυτά να είναι αντικείμενο συνεργασίας και διαβούλευσης στο πλαίσιο των εξαιρετικών σχέσεων των δύο χωρών»

"Αναμενόμενη" χαρακτήρισε το υπουργείο Εξωτερικών την αντίδραση της Αιγύπτου, η οποία επέδωσε Ρηματική Διακοίνωση στην ελληνική πρεσβεία στο Κάιρο στις 8 Ιουλίου σχετικά με τον ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, αφού "εκκρεμεί οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών".

Σε δήλωση της η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ. Λάνα Ζωχιού τόνισε ότι "η Ρηματική Διακοίνωση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου της 8ης Ιουλίου 2025, η οποία διέρρευσε σήμερα (σ.σ. την Τετάρτη) κατά την επίσκεψη του Αιγύπτιου Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, αναφέρεται στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που δημοσίευσε και αποτύπωσε για πρώτη φορά σε χάρτη η Ελλάδα, στις 16.04.2025" και προσέθεσε:

"Πρόκειται για αναμενόμενη αντίδραση γειτονικού κράτους, μέσω συνήθους διπλωματικής αλληλογραφίας, με το οποίο εκκρεμεί οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, όπως είναι η Αίγυπτος. Αυτό άλλωστε ρητά αναφέρεται στον χάρτη, ότι δηλαδή στα τμήματα, στα οποία δεν έχει υπάρξει διμερής οριοθέτηση, αναφέρονται τα δυνητικά όρια, σύμφωνα με τη μέση γραμμή. Αυτό ανέφερε και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στον Αιγύπτιο ομόλογο του κατά τη σημερινή τους συνάντηση" είπε η κ. Ζωχιού.

Παράλληλα, επισήμανε ότι ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ "επιβεβαίωσε, όπως άλλωστε ρητά αναφέρεται και στη Διακοίνωση, ότι η βούληση της Αιγύπτου είναι τα θέματα αυτά να είναι αντικείμενο συνεργασίας και διαβούλευσης στο πλαίσιο των εξαιρετικών σχέσεων των δύο χωρών και με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση τους" και κατέληξε:

"Οι δύο πλευρές εξήραν τη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ, η οποία υπεγράφη πριν από 5 ακριβώς χρόνια και επανέλαβαν τη προσήλωσή τους στην UNCLOS για την μελλοντική τους συνεργασία".