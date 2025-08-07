ΥΠΕΞ για ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου: Αναμενόμενη η αντίδραση αφού εκκρεμεί η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών

«Η βούληση της Αιγύπτου είναι τα θέματα αυτά να είναι αντικείμενο συνεργασίας και διαβούλευσης στο πλαίσιο των εξαιρετικών σχέσεων των δύο χωρών»

"Αναμενόμενη" χαρακτήρισε το υπουργείο Εξωτερικών την αντίδραση της Αιγύπτου, η οποία επέδωσε Ρηματική Διακοίνωση στην ελληνική πρεσβεία στο Κάιρο στις 8 Ιουλίου σχετικά με τον ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, αφού "εκκρεμεί οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών".

Σε δήλωση της η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ. Λάνα Ζωχιού τόνισε ότι "η Ρηματική Διακοίνωση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου της 8ης Ιουλίου 2025, η οποία διέρρευσε σήμερα (σ.σ. την Τετάρτη) κατά την επίσκεψη του Αιγύπτιου Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, αναφέρεται στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που δημοσίευσε και αποτύπωσε για πρώτη φορά σε χάρτη η Ελλάδα, στις 16.04.2025" και προσέθεσε:

"Πρόκειται για αναμενόμενη αντίδραση γειτονικού κράτους, μέσω συνήθους διπλωματικής αλληλογραφίας, με το οποίο εκκρεμεί οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, όπως είναι η Αίγυπτος. Αυτό άλλωστε ρητά αναφέρεται στον χάρτη, ότι δηλαδή στα τμήματα, στα οποία δεν έχει υπάρξει διμερής οριοθέτηση, αναφέρονται τα δυνητικά όρια, σύμφωνα με τη μέση γραμμή. Αυτό ανέφερε και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στον Αιγύπτιο ομόλογο του κατά τη σημερινή τους συνάντηση" είπε η κ. Ζωχιού.

Παράλληλα, επισήμανε ότι ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ "επιβεβαίωσε, όπως άλλωστε ρητά αναφέρεται και στη Διακοίνωση, ότι η βούληση της Αιγύπτου είναι τα θέματα αυτά να είναι αντικείμενο συνεργασίας και διαβούλευσης στο πλαίσιο των εξαιρετικών σχέσεων των δύο χωρών και με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση τους" και κατέληξε:

"Οι δύο πλευρές εξήραν τη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ, η οποία υπεγράφη πριν από 5 ακριβώς χρόνια και επανέλαβαν τη προσήλωσή τους στην UNCLOS για την μελλοντική τους συνεργασία".