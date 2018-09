Η ταφόπλακα του Φρανκ Άντεργουντ στο House of Cards

Ο 6ος και τελευταίος κύκλος του πολιτικού θρίλερ House of Cards έρχεται στις τηλεοπτικές οθόνες στις 2 Νοεμβρίου, χωρίς τον απόλυτο πρωταγωνιστή της μέχρι πρόσφατα - κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Ο Κέβιν Σπέισι έχει «ξοφλήσει» ως ηθοποιός μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε με τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησεις και ο τηλεοπτικός Φρανκ Άντεργουντ είναι νεκρός.

Η αποκαθήλωση του βραβευμένου Αμερικανού ηθοποιού επισφραγίζεται από την σειρά συμβολικά με τον τηλεοπτικό θάνατό του.

Στο τρέηλερ που κυκλοφόρησε για την έναρξη του νέου κύκλου, η Κλερ Άντεργουντ (Ρόμπιν Ράιτ) στέκεται σε νεκροταφείο, μπροστά στην ταφόπλακα του Φρανκ και η λεζάντα που το συνοδεύει γράφει: «Έπρεπε να το περιμένεις»...

You should have known. pic.twitter.com/UFGplyDSY1

— House of Cards (@HouseofCards) 5 Σεπτεμβρίου 2018