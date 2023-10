Κέβιν Σπέισι: «Έχω σιχαθεί αυτόν τον ψεύτικο κόσμο» – Το ξέσπασμα του ηθοποιού στην πρώτη παράσταση μετά την αθώωση

Ο Murray προηγουμένως εμβάθυνε βαθύτερα στη σημασία του έργου πριν κάνει την εισαγωγή του ηθοποιού. «Τον τελευταίο χρόνο της ζωής του, ο Ρότζερ είχε επιτέλους τιμηθεί στη χώρα του, αλλά και του είχε δοθεί μια θέση από μια συντηρητική κυβέρνηση για να τον συμβουλεύσει σε αυτό το πιεστικό ζήτημα: πώς να προσπαθήσουμε να χτίσουμε όμορφες κατοικίες σε μια χώρα που είχε απελπιστικά ανάγκη από κατοικίες και ακόμη πιο απελπιστικά ανάγκη από όμορφες κατοικίες», αφηγήθηκε.

«Ο Ρότζερ ήταν απασχολημένος με τις έρευνές του, όταν ένα νεαρό φίδι, ένας άνδρα ήρθε να του πάρει συνέντευξη και παραποίησε όσα είχε πει. Το γεγονός ότι το εν λόγω περιοδικό ήταν αυτό στο οποίο ο Ρότζερ είχε συνεισφέρει μια στήλη για πολλά χρόνια δεν έκανε αυτό το χάπι πιο εύκολο να το καταπιεί», εξήγησε ο Murray. «Ο Ρότζερ κατηγορήθηκε – ψευδώς – σχεδόν για όλες τις σύγχρονες αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένου του ρατσισμού κατά των Κινέζων. Ήταν ένα παράλογο σύνολο ισχυρισμών, και εγώ τουλάχιστον ήξερα ότι ήταν τέτοιοι από την αρχή».

«Ωστόσο, η τότε συντηρητική κυβέρνηση – με επικεφαλής την Τερέζα Μέι – απέλυσε τον Σερ Ρότζερ πριν δει κάτι περισσότερο από μερικά tweets από τον ψεύτη δημοσιογράφο», συνέχισε.

Ο Murray εξήγησε ότι αγωνίστηκε για να αποκατασταθεί η φήμη του Ρότζερ. Τελικά απέκτησε ένα αντίγραφο της κασέτας της συνέντευξης «Αλλά θυμάμαι ότι ακόμη και σε εκείνο το σημείο της νίκης, αισθανόταν σαν να ήταν μια πολύ μικρή νίκη», θυμάται ο Μάρεϊ. «Ο Ρότζερ μου τηλεφώνησε αμέσως μόλις δημοσίευσα την αληθινή περιγραφή του τι είχε συμβεί και μου είπε: “Λοιπόν, πιστεύεις ότι έχω ακόμα καριέρα;“. Δεν υπήρξαν πολλές φορές στη ζωή μου που θέλησα να κλάψω από απογοήτευση, αλλά αυτή ήταν μία από αυτές».

Kevin Spacey bashes cancel culture in first performance since exoneration: ‘I am sick of this false world.’ https://t.co/iVVjoSvKLb pic.twitter.com/zpewdkQ9Sn

— New York Post (@nypost) October 16, 2023