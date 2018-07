Ο Κέβιν Σπέισι επιστρέφει με νέα ταινία αλλά δεν ασχολείται κανείς

Ο σταρ του House of Cards μπήκε οριστικά στη μαύρη λίστα του Χόλιγουντ

Ο Κέβιν Σπέισι επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη στο αστυνομικό δράμα «Billionaire Boys Club». Υπό διαφορετικές συνθήκες θα αποτελούσε από τα πρώτα θέματα στο χώρο του θεάματος. Τώρα, όμως, κανείς δεν ασχολείται μαζί του.

Αυτή θα είναι η πρώτη εμφάνιση του Σπέισι σε ταινία, μετά τις καταγγελίες που τον βαραίνουν για σεξουαλικές επιθέσεις.

Η τύχη της ταινίας, η οποία θα βγει τις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ, στις 17 Αυγούστου, είναι αβέβαιη, λόγω της συμμετοχής του 58χρονου ηθοποιού.

«Δεν έχω δει καμία διαφήμιση, καμμία προώθηση για την ταινία. Κανείς δεν στέλνει τον Κέβιν Σπέισι σε σόου. Φαίνεται πως το στούντιο περιορίζει τις απώλειες», σχολιάζει ο γνωστός παραγωγός Γκάβιν Πολόν στη NY Post.

Το σύστημα απέβαλε τον χολυγουντιανό σταρ εν μια νυκτί, γκρεμίζοντας μια άκρως πετυχημένη καριέρα ετών. Δεν χρειάστηκαν πάρα μόνο λίγα 24ωρα για να απολυθεί από την πετυχημένη σειρά «House of Cards» και να αντικατασταθεί από τον Κρίστοφερ Πλάμερ στις σκηνές του «Όλα τα λεφτά του κόσμου» («All the Money Of the World») έπειτα από απόφαση του Ρίντλεϊ Σκοτ.

«Έκανε το καλύτερο που μπορούσε να κάνει κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώθηκαν. Εξαφανίστηκε από το τοπίο», ανέφερε πηγή προσκείμενη στον ηθοποιό, ο οποίος το 2017 πέρασε 45 ημέρες σε πολυτελή κλινική απεξάρτησης από το σεξ. «Είναι δύσκολο γι' αυτόν γιατί η βιομηχανία του θεάματος ήταν η ζωή του».

Η εταιρεία διανομής Vertical Entertainment στην ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει μεταξύ άλλων: «Δεν είναι ούτε μια εύκολη ούτε μια σκληρή απόφαση να κυκλοφορήσει η ταινία στους κινηματογράφους, αλλά πιστεύουμε στο να δώσουμε στο καστ και στους εκατοντάδες τεχνικούς που δούλεψαν σκληρά για το φιλμ, την ευκαιρία να δουν το τελικό αποτέλεσμα να φτάνει στο κοινό».