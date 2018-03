Τελείωσε και τον Τίλερσον από ΥΠΕΞ ο Ντόναλντ Τραμπ

Δεν έχουν τέλος οι εκπλήξεις που επιφυλάσσει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και στους πιο στενούς του συνεργάτες, τους οποίους αλλάζει σαν τα πουκάμισα.

Τελευταίο του θύμα ο υπουργός Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον, τον οποίο απέπεμψε με μήνυμά του στο Twitter. «Ο Μάικ Πομπέο, επικεφαλής της CIA θα γίνει ο νέος μας υπουργός Εξωτερικών. Θα κάνει απίθανη δουλειά», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα, η WASHINGTON POST επικαλούμενη πηγές του Λευκού Οίκου δημοσίευσε την πληροφορία, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέπεμψε τον υπουργό Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον και ότι προτίθεται να τον αντικαταστήσει με τον αρχηγό της CIA Μάικ Πομπέο.

Παράλληλα, ο Τραμπ γνωστοποίησε μέσω του ίδιου μηνύματος, ότι τον Μάικ Πομπέο θα διαδεχθεί στη CIA η Τζίνα Χάσπελ, η οποία θα γίνει πρώτη γυναίκα διευθύντρια της CIA.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Μαρτίου 2018