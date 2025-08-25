Τη δυσαρέσκειά του για το πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ της Γάζας εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ

0

Σκοτώθηκαν 10 άνθρωποι, εκ των οποίων 5 δημοσιογράφοι ξένων μέσων ενημέρωσης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα τη δυσαρέσκειά του για το ισραηλινό πλήγμα εναντίον ενός νοσοκομείου στη Γάζα, που σκότωσε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, ενώ υπογράμμισε πως δεν γνώριζε εκ των προτέρων για την επίθεση.

Το Ισραήλ έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στη νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας σήμερα. Μεταξύ των νεκρών είναι πέντε δημοσιογράφοι που εργάζονταν για το Reuters, το Associated Press, το Al Jazeera και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Ο Τραμπ απάντησε «δεν το γνώριζα αυτό», όταν ερωτήθηκε σήμερα στον Λευκό Οίκο για το πλήγμα, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Λοιπόν, δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό. Δεν θέλω να το δω. Την ίδια ώρα, πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν… τον εφιάλτη», είπε σε δημοσιογράφους.