Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ταρακούνησε Ουαλία και Αγγλία

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη Βρετανία, ανακοίνωσε το Βρετανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (BGS), ενώ έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε περιοχές της Ουαλίας και της νοτιοδυτικής Αγγλίας.

Σύμφωνα με το BGS, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 20 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Σουόνσι στην Ουαλία.

«Σεισμικές δονήσεις τέτοιου μεγέθους σημειώνονται στη Βρετανία μονάχα κάθε 2-3 χρόνια», επεσήμανε το Βρετανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, σε μήνυμα που ανήρτησε στο Twitter.

